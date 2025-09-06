Перестановки в правительстве Британии: Лемми получил новую должность

В Кабинете министров Соединенного Королевства 5 сентября произошли перестановки на фоне отставки Анджелы Рейнер с должности вице-премьер-министра, министра жилищно-коммунального хозяйства и заместителя лидера Лейбористской партии. Вместо нее вице-премьером стал Дэвид Лемми, который возглавлял внешнеполитическое ведомство.

Самого Лемми на посту главы МИД сменила Иветт Купер. Об этом сообщает BBC.

Почему Рейнер ушла с должности

Анджела Рейнер подала в отставку с должностей министра по вопросам жилья и вице-премьер-министра Британии через два дня после того, как признала, что недоплатила сбор при покупке квартиры в городе Гоув стоимостью 800 000 фунтов.

Ее отставка произошла после того, как советник премьер-министра по вопросам этики сэр Лори Магнус заявил, что Рейнер нарушила министерский кодекс. В своем отчете он отметил, что она обратилась к юристам при покупке недвижимости, но не "учла предостережения" и не обратилась за дополнительной экспертной налоговой консультацией, как ей рекомендовали.

Рейнер в письме к премьер-министру Киру Стармеру написала, что она "глубоко сожалеет, что не обратилась за дополнительной специализированной налоговой консультацией". Политик добавила, что берет на себя "полную ответственность за эту ошибку", подчеркнув: "Я никогда не намеревалась делать что-то другое, кроме как уплатить правильную сумму".

Какие изменения произошли в правительстве

Дэвид Лемми был назначен новым вице-премьер-министром, а также министром юстиции. Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел, а Шабана Махмуд стала министром внутренних дел.

Иен Мюррей больше не является государственным секретарем Шотландии – теперь эту должность займет Дуглас Александер. Люси Пауэлл, которая была лидером Палаты общин, также покинула правительство. Ее заменит Алан Кэмпбелл.

Пэт Макфадден назначен государственным секретарем по вопросам труда и пенсий. Стив Рид, бывший министр охраны окружающей среды, занимает бывшую должность Рейнер – министра жилищно-коммунального хозяйства. Эмма Рейнольдс заменит Рида на посту министра окружающей среды.

Питер Кайл становится государственным секретарем по вопросам бизнеса и торговли – ранее эту должность занимал Джонатан Рейнольдс. Он станет наивысшим представителем правящей партии в парламенте.

Лиз Кендалл займет свою прежнюю должность министра науки, а Лиза Нэнди останется министром культуры.

Тем временем Рэйчел Ривз сохраняет свою должность канцлера казны.

