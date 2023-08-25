'Это решающее лидерство': Зеленский провел переговоры с Байденом и поблагодарил за поддержку

Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины провел переговоры с главой США Джо Байденом. Он поблагодарил политика за поздравления и поддержку нашего государства в борьбе с полномасштабным вторжением государства-агрессора России.

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О разговоре с Байденом Зеленский сообщил на своем канале в Telegram вечером 24 августа. Президент подчеркнул, что Вашингтон взял на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины.

"Это решающее лидерство сделало возможным нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра", – отметил глава государства.

Украина и США вместе доказывают, что свобода и независимость стоит того, чтобы за них бороться, написал Зеленский, и добавил, что Вашингтон всегда может рассчитывать на Киев.

"Я благодарю за это президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-й годовщиной провозглашения независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, поэтому свое обращение он посвятил воинам ВСУ – тем, кто защищает, кто дает государству независимость.

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