'Это разрушает единство': в 'Евросолидарности' возмущены блокированием участия Порошенко в делегации ПАСЕ

В "Европейской солидарности" возмущены блокированием участия Петра Порошенко в делегации Парламентской ассамблем Совета Европы (ПАСЕ). В политической силе отметили, что такой подход разрушает внутреннее единство и позорит Украину.

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Представители "Евросолидарности" подчеркнули, что исключение Порошенко из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ – неадекватное решение власти, противоречащее принципу политического единства. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Такое решение в отношении Порошенко там назвали очередной попыткой ограничить дипломатическую деятельность пятого президента, направленную на укрепление международной коалиции в поддержку Украины.

В партии отмечают, что попытки препятствовать международным контактам Порошенко бессмысленны и тщетны, потому что его связи держатся не на формальных должностях, а на авторитете, нарабатываемом годами партнерства и доверия.

По словам сопредседателя фракции "Евросолидарности" Ирины Геращенко, политическая сила настаивает на том, что Украина должна использовать все контакты, все международные площадки для усиления своих дипломатических позиций. Именно поэтому "Европейская Солидарность" делегировала в ПАСЕ опытнейшего дипломата Петра Порошенко.

"Европейская Солидарность" отмечает, что не пойдет ни на какие мелкие провокации и будет продолжать соблюдать принцип единства. В то же время требует от власти и монобольшинства полностью очистить парламент от остатков распада ОПЗЖ. А как первый шаг – уже на этой неделе всех нардепов от ОПЗЖ освободить от должностей председателей, заместителей председателей и секретарей комитетов и посткомитетов, вывести из состава всех парламентских делегаций и групп сотрудничества с другими странами", – говорится в заявлении "ЕС".

Напомним, "Европейская Солидарность" зарегистрировала постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте. Документ открыт для подписания всех депутатов.

Ранее Петр Порошенко заявил, что танки и БТРы от партнеров по антипутинской коалиции помогут Украине в наступлении и освобождении своей земли от оккупационных российских войск.

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