Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, назвав его недопустимым. Ведь для французов такая атака является символическим эквивалентом разрушения Нотр-Дама или Сен-Дени.

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В настоящее время действия России лишь подтверждают продолжение войны против Украины. Об этом высокопоставленный чиновник заявил в комментарии для Clash Report.

Атака на сакральные и исторические объекты в Украине имеет не только военное, но и глубокое культурное измерение. Он сравнил удар по Киево-Печерской лавре с потенциальным разрушением для Франции таких символов, как Нотр-Дам или Сен-Дени, подчеркивая их одинаковую значимость для национальной идентичности.

Также министр заявил, что действия России свидетельствуют о продолжении агрессивной политики, которую он назвал колониальной войной против Украины. Ведь такие удары только усиливают международное осуждение и поддержку Украины со стороны партнеров.

Российский диктатор Владимир Путин, по словам Барро, не демонстрирует готовности к деэскалации, а наоборот продолжает военные действия, угрожающие гражданским объектам и культурному наследию Украины.

Напоминаем, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре, который произошел во время российской атаки на Киев. В своем посте дипломат подчеркнул историческое значение монастыря.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате террористической атаки РФ по столице было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

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