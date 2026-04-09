Это происходит прямо сейчас: в 'ЕС' заявили, что власть разрушает местное самоуправление в Южноукраинске, чтобы ввести военную администрацию

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что власть сознательно разрушает местное самоуправление в городе Южноукраинск, чтобы ввести там военную администрацию и получить контроль над бюджетом города.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте

"Сегодня в Закарпатье на Конгрессе местных и региональных властей очень много будут говорить о единстве. Но реальное единство власть показывает совсем по-другому. "Энергоатом" вместе с Офисом президента и вместе с областной администрацией Николаевской области сейчас хотят создать военно-гражданскую администрацию в Южноукраинске для того, чтобы полностью получить контроль над бюджетом этого города. Напомню, что именно там расположена Южноукраинская атомная станция", – говорит Герасимов.

"Схема проста. Они хотят использовать как повод то, что горсовет не работает более трех месяцев – благодаря прямым звонкам из партии "Слуга народа". Они заставляют не ходить принудительно на сессии представителей "Слуги народа". Кроме этого, атомная станция и ее работники очень уважаются в городе. Поэтому именно работники атомной станции численно представлены в городском совете Южноукраинска. Прямые звонки из "Энергоатома" и Офиса президента работникам станции, которые являются депутатами, с жестким требованием не ходить на сессии, потому что уволят с работы. Что человеку сейчас делать?", – возмутился Герасимов.

"Это происходит прямо сейчас, потому что вы этому потакаете. Миндичу не хватает денег. И когда я слышу, как с этой трибуны министр финансов рассказывает нам, что у нас здесь разрыв в бюджете, кассовые разрывы. Вот вам не на это деньги нужны, а совсем другое", – отметил народный депутат.

"Депутаты городского совета Южноукраинска от "Европейской Солидарности" и не только направили письмо на Зеленского с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Потому что мне кажется, все же Украина и местное самоуправление важнее Миндича и его денег", – отметил Артур Герасимов.