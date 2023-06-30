'Это продолжение провокаций': в 'Европейской Солидарности' отреагировали на ночные обыски у нардепа Алексеева

Ночью 30 июня у народного депутата Сергея Алексеева сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, состоявшиеся без постановления суда, с "необъяснимыми" пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.

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"Европейская Солидарность" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата, говорится в заявлении политсилы.

Напомним, до этого были неоднократные ночные обыски у других членов команды, попытки давления на семьи и устрашения.

"Вместо того, чтобы бороться с внешним врагом, власти натравливают карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил. При этом открытым остается вопрос, кто и как помог уехать из страны настоящим коррупционерам от власти – Трубицину, Сенниченко и другим" – подчеркнули в "ЕС".