Это пробел в законопроекте Зеленского: Климпуш-Цинцадзе заявила, что 'ЕС' инициирует восстановление конкурсного отбора в системе прокуратуры

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" инициируют восстановление конкурсного отбора на должности в системе прокуратуры, который был отменен в результате принятия скандального законопроекта 12414. Как пояснила на брифинге народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе, кадровые конкурсы в прокуратуре были одним из евроинтеграционных обязательств Украины, которое уже было зачислено. Поэтому надо немедленно вернуть эту норму в правовое поле Украины.

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"Законом 12414 власть не только лишила независимости НАБУ и САП. Одновременно тем же законом было уничтожено проведение конкурсного отбора прокуроров. Также этим законом было предложено и введено в действие, что прокуроров могут де-факто произвольно увольнять через реорганизацию тех или иных подразделений прокуратуры", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Когда президент подал законопроект 13533, который якобы полностью возвращал статус-кво, на самом деле остались серьезные лакуны, которые необходимо и дальше исправлять. И одна из тех лакун как раз касается отбора на конкурсной основе в прокуратуру. Она не вошла в законопроект президента Зеленского", – сказала депутат.

"Мы этот законопроект подадим до конца сегодняшнего дня. Я благодарна коллегам из "Европейской Солидарности", которые подписали законопроект, и также коллегам из других фракций, которые присоединяются сейчас. Приглашаю, кто еще не успел это сделать, до 18 часов сегодня", – сказала Председатель евроинтеграционного комитета ВР.

"Этот законопроект будет выполнять функцию исправления еще одной так называемой "ошибки", а именно возвращать конкурсы для прокуроров и не давать произвольно увольнять прокуроров под видом изменений в штатном расписании. Эта норма, которая была введена законом 12414, вернула нас во времена Януковича. То есть на сегодня действуют правила в Генеральной прокуратуре по отбору прокуроров и по их увольнению такие, как существовали в Украине до 2014 года", – констатирует Климпуш-Цинцадзе.

"Это была одна из тех норм, которую Европейский Союз нам уже засчитал как выполненную, что только на конкурсной основе могут отбираться прокуроры. Но на сегодня она уничтожена, и мы пытаемся ее вернуть в наше правовое поле", – отметила народный депутат.

Она напомнила, что Европейская Комиссия и европейские партнеры Украины очень остро отреагировали на принятие закона 12414.

"Все эти вещи говорят о том, что сейчас очень тщательно, очень придирчиво европейские коллеги будут смотреть на дальнейшие шаги украинской власти. Это будет касаться, во-первых, всего того, что должно быть восстановлено, кроме самой независимости НАБУ и САП. Мы видели заявление Еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая сказала, что это очень важно, но одновременно это далеко еще не все, и они будут внимательно наблюдать за тем, как Украина движется с точки зрения судебной реформы, с точки зрения обеспечения верховенства права и дальнейшей реализации антикоррупционной стратегии", – подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.