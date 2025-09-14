Польша разрешила войскам НАТО находиться на территории страны: в чем причина

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который разрешает пребывание войск союзников на территории страны. Речь идет о миссии НАТО "Восточный страж", созданной в ответ на массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. К операции планируют привлечь силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

"14.09.2025. Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша военных подразделений иностранных государств-участников Организации Североатлантического договора с целью усиления Республики Польша в рамках операции "Eastern Sentry". Постановление Президента имеет закрытый характер." - говорится на официальном сайте Бюро национальной безопасности Польши.

Само решение объявили еще в пятницу, 12 сентября, на брифинге генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он пояснил, что новая миссия станет элементом усиления восточного фланга Альянса и продемонстрирует готовность союзников действовать вместе. По словам генсека, документ президента Польши имеет закрытый характер, но он открывает юридические рамки для развертывания подразделений НАТО.

Нарушение воздушного пространства

Рютте подчеркнул, что налет российских БПЛА стал "самой большой концентрацией нарушений воздушного пространства НАТО". Он сообщил, что системы ПВО были активированы для защиты территории Польши и соседних стран. Хотя этот инцидент был самым масштабным, подобные случаи уже неоднократно случались в Румынии, странах Балтии и вдоль всей восточной границы Альянса.

Генсек добавил, что безрассудные действия России в воздухе могут иметь непредсказуемые последствия. "Намеренно это или нет, но это опасно и неприемлемо", – отметил он.

Западная реакция

В ночь на 10 сентября польские военные открыли огонь по 19 российским дронам, вторгшимся в воздушное пространство страны.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство обратилось к союзникам с призывом применить четвертую статью НАТО, которая предусматривает консультации в случае угрозы безопасности. Однако руководство Альянса решило не трактовать инцидент как прямое нападение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по данным немецких СМИ, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

