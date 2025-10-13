'Это очень важный маркер того, что происходит в Украине', – Новиков рассказал о махинациях с санкциями против Порошенко

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение иска Петра Порошенко об отмене незаконного Указа о введении санкций 7 ноября.

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Илья Новиков.

Представители власти пытались засекретить весь процесс, поэтому документы, на основании которых были введены санкции, имеют гриф ДСП (для служебного пользования) и требуют закрытого слушания. Однако накануне материалы дела были обнародованы рядом информационных ресурсов, и, как оказалось, они не содержат убедительных оснований для санкций против Порошенко.

"У нас закончилось очередное заседание, оно было в закрытом режиме, и следующее заседание также может состояться в закрытом режиме. Я напомню, что мы уже более полугода находимся в этом процессе. Мы подали в суд в начале марта, и с апреля уже по октябрь на каждом заседании на какой-либо из наших вопросов слышали стереотипный ответ, что ответ на этот вопрос вы услышите, когда мы будем в закрытом заседании исследовать доказательства с грифом ДСП. Могу сказать, что мы этот ответ не услышали, я так думаю, что и не услышим. Потому что хорошего ответа на этот вопрос нет", – констатирует адвокат.

Новиков отметил, что процессом подготовки срочного представления о санкциях против Порошенко непосредственно руководил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Если вы видели документы, которые были обнародованы, было видно, что тот документ, который называется "Протокол совещания", хотя это неизвестно какое совещание, нет такого государственного органа, в рамках которого эти люди между собой советовались. Там была тогдашняя министр экономики Свирденко, там был глава Финмониторинга, свеженазначенный Пронин, там был советник Зеленского Власюк. Там был заместитель Свирденко, который сейчас является министром экономики, который унаследовал ее кресло. И там был кто-то из технических работников Министерства экономики. Пять человек. Они не создают ничего даже похожего на кворум в межведомственной санкционной группе, которая имеет полномочия от Кабмина заниматься вопросами разработки проектов санкции", – отметил Новиков.

"Это достаточно серьезный компромат на людей, которые там были. Понимаете, в чем главная скандальность ситуации? Зеленский, когда он выступал на следующий день 13 февраля, говорил, что "я был шокирован, там мне доложили, такая ужасная информация, все будете в шоке". И мы понимаем, что человек, который является его уполномоченным по вопросам санкций, Власюк, не только контролировал этот процесс, а еще и его подгонял. В том, что было опубликовано, указано, что по предложению Власюка надо было, чтобы за 3-4 часа с момента, когда это совещание происходит, на заседание СНБО 12 февраля уже был готов на подпись этот проект", – констатировал Новиков.

"Скорее всего, и остальными вопросами управляют так же, и качество соответствующих решений такое же", – предполагает Новиков.

"Поэтому эта история важна. Она не только о Порошенко, это очень важный маркер того, что у нас происходит в Украине", – считает Илья Новиков.

Ранее в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Как сообщил адвокат Игорь Головань, 31 июля вступило в силу решение Винницкого окружного административного суда по иску Петра Порошенко к аппарату СНБО и секретарю СНБО.

"В частности, установлено, что в материалах Указа с приложением, который был направлен на подпись президента и датирован 12.02.2025 года, содержались ошибки, в частности, в идентификационном коде Петра Порошенко было указано 11 цифр вместо 10. Соответственно, судом установлено обстоятельство, что президентом был введен в действие Указ президента с ошибкой", – сказал Головань.

Суд также отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности исправления ошибок или внесения изменений в нормативно-правовые акты, в том числе решений Совета национальной безопасности обороны Украины и Указов президента вне установленной процедуры принятия соответствующего акта.

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.