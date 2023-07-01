'Графика нет': Зеленский упрекнул партнеров, которые затягивают с обучением украинцев на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул союзников, которые затягивают с началом обучения украинских летчиков на американских истребителях F-16. По его словам, до сих пор не создан график тренировочных миссий.

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Об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом 1 июля в Киеве. В частности, президент отметил, что ему неизвестна причина затягивания старта тренировок.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы приступить к тренировкам для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно", – сказал он.

Накануне глава государства заявил, что когда украинские пилоты начнут управлять F-16, свобода станет непреодолимой, а "для государства-террориста не останется ни единого шанса в нашем небе".

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что верит в получение Украиной F-16 до конца года.

"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", – сказал он во время встречи с журналистами и добавил, что почти все страны "авиационной коалиции" готовы поставить Украине F-16.

Как известно, "авиационную коалицию" возглавляют Нидерланды и Дания. Обе страны пообещали начать обучать украинских пилотов. В то же время необходимо согласие США как страны-производителя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июня в Дании объявили о началеобучения украинских пилотов на F-16. Кроме того, там решили на два года раньше, уже к 2025-му, перейти на новые истребители F-35.

– По данным Politico, Украина может получить первые самолеты F-16 уже в начале 2024 года, но пока вопрос о сроках поставок остается открытым.

– Ранее Зеленский заявил, что до саммита НАТО в Вильнюсе Украина стремится показать результаты на поле боя, однако цена каждого освобожденного километра измеряется жизнями наших военных.