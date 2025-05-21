'Это очень опасная ситуация для Украины': Шамшур оценил разговор Трампа с Путиным и указал на главные риски

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, состоявшийся 19 мая, к сожалению, не принес положительных новостей для Украины. Ведь нет никаких признаков продвижения к окончанию войны и прекращению огня.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. Он подчеркнул, что кремлевский глава продолжает быть лидером в дипломатической игре.

"Если говорить откровенно, этот звонок ничего положительного для Украины не принес. Объективная оценка этого разговора – Путин выиграл, Трамп ему подыграл. Это очень тревожная и очень опасная ситуация для Украины, но она такая, какая она есть. Нет никаких признаков продвижения к прекращению огня. Единственный человек, который, вероятно, остался доволен, – Путин. Он продолжает выигрывать дипломатическую игру так, как сам этого хочет. И, как по мне, диктатор достиг как минимум двух целей: во-первых, он не меняет своих принципов и стоит на абсолютно неприемлемых для Украины капитуляционных условиях. Во-вторых, начав переговоры, которые очевидно не завершатся ничем хорошим для Украины, он создает иллюзию стремления к миру", – пояснил эксперт.

Со своей стороны американский лидер действительно верит в искренность Путина, что для РФ является типичной советской стратегией: сначала инициировать безрезультатные переговоры ради политической выгоды и пропаганды, продолжая военные действия. Это позволяет диктатору избежать новых санкций, и как можно видеть, Трамп с удовольствием поддался этой игре.

"К сожалению, Путин довольно ловко, с помощью Трампа, смог разрушить единый согласованный подход Запада. Вы помните, после встречи лидеров европейских стран в Киеве они заявили, что все координируется с Соединенными Штатами: если в ближайшие дни не будет прекращения огня – введут сверхжесткие санкции. Путин заявил, что это его не касается, это нереалистично, и сразу же назначил встречу в Стамбуле. И Трамп сразу написал, что за эту возможность нужно хвататься. Так зарождение единого скоординированного подхода Запада и завершилось. Путин доволен, ведь, как всегда, эффективно усилил разногласия внутри западного лагеря", – отметил Шамшур.

Относительно готовности Путина работать над меморандумом между РФ и Украиной, эксперт считает, что не стоит воспринимать это серьезно. По его мнению, глава Кремля стремится к прекращению огня только для того, чтобы перегруппировать свои войска и восстановить ресурсы. В то же время он постоянно настаивает на "первопричинах". Ему необходимо, чтобы в процессе переговоров обсуждались общие принципы урегулирования, но только в его трактовке. А это означает территориальные уступки со стороны Украины.

Посол Украины в США и Франции убежден, что Владимир Путин прекрасно понимает какой подход нужно найти к Трампу, чтобы получить собственную выгоду.

"Если посмотреть на итог всей беседы, то все заявления Трампа о том, что "прямые переговоры – лучший вариант", дают основания сделать два основных вывода. Первый – Соединенные Штаты демонстрируют готовность отойти от активного участия в процессе мирного урегулирования. Второй – Трамп фактически предоставляет Путину полную свободу действий. Он верит в то, что Путин действительно хочет мира, тем самым усиливая нарратив Кремля и его пропагандистские месседжи", – подчеркнул Шамшур.

По его словам, Трамп четко дал понять, что пока не намерен вводить санкции – несмотря на заявления европейских лидеров. Он снова упомянул, что ограничения "возможны в будущем", однако даже американские обозреватели указывают, что это больше похоже на попытку избежать давления. Мол, он не поддерживает Путина, но хочет увидеть, чем все закончится.

В то же время эти слова не подкреплены никакими конкретными действиями. Это лишь подтверждает, что Путин фактически получил от Трампа "зеленый свет" на продвижение своего дипломатического сценария, который сейчас является частью общей военной стратегии в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам телефонного разговора с Путиным, Дональд Трамп заявил, что до сих пор верит в то, что его собеседник хочет мира с Украиной. Глава Белого дома отметил, что уже "достигнут определенный прогресс" в переговорах с РФ.

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