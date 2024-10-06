'Это нужный визит для обеих сторон': посол Бродский заверил, что Израиль готов принять Зеленского 'в любой момент'

За время полномасштабной войны России против Украины в наше государство приезжали несколько израильских делегаций, однако премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху до Киева так и не доехал. Сейчас же он практически не выезжает за пределы Израиля из-за боевых действий, которые ведет его страна.

Видео дня

При этом в Израиле заявили, что готовы "в любое время" принять в стране президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что этот визит необходим обоим государствам. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Зеркалу недели".

У дипломата спросили, планирует ли Нетаньяху приехать в Украину и когда может состояться такой визит, на что Бродский заявил, что это может произойти "сразу после визита президента Зеленского" в Израиль.

При этом выбор даты поездки главы нашего государства в Израиль зависит только от Офиса президента.

"Мы готовы принять его в любой момент. Это нужный визит для обеих наших стран. И мы будем рады, если он приедет в Израиль", – подчеркнул Бродский.

В то же время он уточнил, что Иерусалим не настаивает на том, чтобы именно Зеленский первым совершил визит. Дипломат не исключил и приезда Нетаньяху в Украину еще до поездки украинского президента в Израиль.

"Но хочу напомнить, что за время войны было несколько визитов израильских делегаций в Украину. Полтора года назад приезжал наш министр иностранных дел. Были парламентские делегации. Но на самом высоком уровне визита не было. Впрочем, к сожалению, в последнее время и со стороны Украины не было визитов в Израиль – ни министра иностранных дел, ни какого-либо другого чиновника", – отметил Бродский.

Причину такой ситуации дипломат усматривает в том, что обе страны находятся в состоянии войны. Так что возможности для заграничных поездок и у Зеленского, и у Нетаньяху во время ожесточенных боев несколько ограничены.

"К счастью, у президента Зеленского есть такая возможность: он часто бывает в странах — партнерах Украины. Наш премьер-министр очень редко выезжает за границу. Его поездка на Генассамблею ООН, скорее, исключение из правил. Премьер-министр не выезжает за границу в связи с тем, что его присутствие нужно во время военных действий, которые Израиль ведет уже год", – резюмировал Бродский.

Он также прокомментировал текущие отношения Израиля с РФ. Контакты между двумя государствами, заверил дипломат, сведены к минимуму, и Израиль поддерживает их из соображений жизненно важных интересов. Также он добавил, что на отношения с Россией повлияло и ее полномасштабное вторжение в Украину, и реакция российских чиновников и позиция, которую занимает Москва после 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся нападению со стороны "ХАМАС".

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что, по словам Бродского, Израиль уже передал Украине систему раннего уведомления о воздушных атаках. И вопрос о том, почему она до сих пор не заработала, следует адресовать украинской стороне, занимающейся внедрением системы в Украине.