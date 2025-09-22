'США будут защищать каждый дюйм территории НАТО': Волтц в ООН призвал Россию 'немедленно прекратить опасное поведение' в Европе

Постоянный представитель США при ООН Майкл Волтц призвал Россию немедленно прекратить нарушение воздушного пространства государств-членов НАТО. Заявление он сделал в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось после вторжения трех российских самолетов в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщил корреспондент агентства "Укринформ", который присутствовал на заседании. Волтц напомнил, что всего девять дней назад Совбез уже собирался из-за другого инцидента – нарушение российскими военными дронами воздушного пространства Польши. По его словам, США и союзники тогда прямо требовали от Москвы отказаться от провокационных действий.

Реакция дипломатов

Американский представитель подчеркнул, что Вашингтон вместе с партнерами готов защищать каждый дюйм территории НАТО. Он предупредил, что Россия своим поведением создает опасный прецедент, который может привести к расширению конфликта. В Британии действия Кремля назвали безрассудными и подталкивающими ситуацию к прямому столкновению с Альянсом.

Возможная эскалация

Волтц отдельно подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа стремится завершить войну, но последние шаги Москвы вызывают тревогу. Он предположил, что либо Россия сознательно стремится втянуть больше стран в конфликт, либо в Кремле не контролируют своих военных. Оба варианта он назвал опасными, учитывая ядерный статус государства. Дипломат призвал РФ как постоянного члена Совбеза уважать суверенитет соседей и прекратить вторжение в их воздушное пространство.

"Мы ожидаем, что Россия будет искать пути деэскалации, а не усиливать риск расширения конфликта", – заявил представитель США.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Для противодействия угрозе в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

А уже через 2 дня, 13 сентября, российский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за четыре дня.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

А 18 сентября обломок дрона "Гербера" нашли на побережье в Латвии. Его хвостовую часть море вынесло на пляж в Варвской волости. Военные не обнаружили взрывчатки во фрагменте дрона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Эстония созвала Совет Безопасности ООН из-за провокации России с истребителями-перехватчиками МиГ-31. Это первый случай, когда Эстония за 34 года членства в ООН требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности.

