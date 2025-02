Это не о деньгах и полезных ископаемых, а о сохранении государства: Порошенко сказал, что думает о соглашении с США

Петр Порошенко прокомментировал предстоящее соглашение между Украиной и США, переговоры о котором продолжаются уже более двух недель. Пятый президент подчеркнул, что, прежде всего, это соглашение о сохранении государства.

Об этом Порошенко сказал в ответ на вопросы американских журналистов.

"Для меня это соглашение точно не о деньгах и не о полезных ископаемых. Это соглашение о сохранении государства и возможности Украины сопротивляться России. Целиком понимаю сложность момента. Что Украине нужна помощь? Что наши Вооруженные Силы по-прежнему нуждаются в новых поступлениях западного оружия и боеприпасов, новейших образцах техники. Все, что идет на пользу этой цели – следует поддерживать, ведь армия – это главное и сегодня, и завтра", – отметил Петр Порошенко.

"Хочу напомнить, что главный принцип минских соглашений – security first – важнейшая безопасность. Надеюсь, что этого можно соблюсти и сейчас. Без приложений пока нет смысла обсуждать этот текст. Следует подождать, когда состоится встреча двух президентов, и дать возможность Зеленскому защитить украинский интерес", – считает пятый Президент.

"Ключевой принцип дипломатии: ничего не согласовано, пока все не согласовано (nothing is agreed, until everything is agreed)", – напомнил Порошенко.

"В связи со всем этим также хочу напомнить, что в 2017 году, когда у меня были переговоры с президентом Трампом, мы заключили соглашение об угле из Пенсильвании. Вместо этого получили первое летальное оружие со стороны США. Поэтому все возможно", – убежден Петр Порошенко.