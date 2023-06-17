"Это не мы": Путин пожаловался, что Порошенко с партнерами "водили его за нос" с Минскими соглашениями. Видео

Глава страны-террориста России Владимир Путин соврал, что Минские соглашения якобы не выполнялись Украиной. Диктатор пожаловался, что "партнеры" и пятый президент Украины Петр Порошенко якобы водили его за нос, цинично "забыв" о том, что именно российские оккупанты нарушали соглашения.

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О "Минске" лидер Кремля вспомнил на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2023. Он проводится пропагандистами с 14 по 17 июня в российском городе Санкт-Петербург (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы то знаем, с чего все началось. Это же не мы водили за нос наших партнеров. А они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать", – пожаловался Путин.

Кремлевский диктатор утверждает, что партнеры по "Минску" якобы "недавно об этом сказали" и "признались".

Добавим, что в своем выступлении на ПМЭФ-2023 президент страны-агрессора много говорил об Украине и "украинских нацистах", врал, что экономика Российской Федерации только укрепляется, а ВС РФ уже "уничтожили" треть западной бронетехники, переданной ВСУ. Более детально читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин пренебрежительно высказался в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Зеленский не является евреем, назвал его "позором нации", который "поддерживает неонацизм", и в который раз заговорил о так называемой "денацификации" Украины.

– На скандальное заявление российского диктатора отреагировал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. Он ответил, что именно лидер Украинского государства сейчас демонстрирует пример настоящего мужества. Ложкин назвал Зеленского "героем не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации".

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