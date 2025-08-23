Теперь о Второй мировой мы уже не говорим просто "война". Мы говорим "ТА война", то есть отличая от ЭТОЙ. "Во время ТОЙ войны".

23 августа освободили Харьков. В 1943-м. То есть в ТУ войну. От ТЕХ фашистов.

А сейчас - война ЭТА. Пожилые люди застали обе. Так что - сравнивают. Со слезами на глазах.

Впрочем, в таком далёком - однако же на самом деле таком близком! - мире социальных стандартов тоже есть старики. У них тоже проблемы. Внуки БДСМятся, дети колются и, вообще, где отдохнуть. Если проблем нет - их создают самостоятельно и создают успешно. А тут ещё мы со СВОЕЙ войной. Просим СЕБЕ на защиту очередные годовые 0,1-0,2 процента. Мешаем жить. Особенно соседским фермерам и бедным венграм.

"Сине-желтый? Так то ж шведский!"

А ещё мы мешаем Главному претенденту-соискателю получить Желанную Премию.

Пусть всё же дедушка Т и бабушка Е наконец помогут в ЭТОЙ войне против ЭТИХ фашистов Украине!

С Днём Государственного Флага!

И с Днём Харькова!

Держимся! Слава Украине! Слава ВСУ!

Да хранит нас Господь!