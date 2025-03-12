'Это не демонстрация силы': Зеленский высказался об атаках на Россию и назвал 'красные линии' в переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что признавать оккупированные территории российскими Украина и никто другой не будет. Это основная красная линия на вероятных мирных переговорах с РФ.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал на пресс-конференции в среду, 12 марта. В частности, он также прокомментировал вчерашнюю массированную атаку БПЛА на Москву.

"Наша армия задействует дальнобойное оружие отечественного производства. Это не демонстрация силы, это справедливый ответ на то, что делает Россия", – сказал он.

По словам главы государства, Украина готова к прекращению огня на 30 дней в том формате, который предложили США.

"Я подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит россиянам, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну. Я хочу, чтобы президент США это видел, Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны", – заявил он.

Относительно санкций или других шагов давления на Россию "это будет зависеть от американской стороны и это будет после их диалога с россиянами".

"Мне так кажется, если я правильно понимаю шаги мира через силу. Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы – мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", – сказал Зеленский.

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