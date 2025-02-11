'Это ложь': в МИД Украины отреагировали на слова Карлсона о якобы перепродаже оружия из США мексиканским наркокартелям

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова американского журналиста Такера Карлсона о якобы перепродаже оружия США мексиканским наркокарателям и назвали это "ложью". В то же время там заверили, что абсолютная вся военная помощь, поступающая в Украину, отслеживается с помощью независимых механизмов.

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Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х. По его словам, ни одна из инспекций Соединенных Штатов не выявила никаких нарушений.

"Это ложь. На самом деле отслеживается каждая единица доставляемой в Украину военной техники. Все поставленное оружие контролируется независимыми механизмами. И ни одна из многочисленных инспекций США не обнаружила никаких злоупотреблений", – говорится в сообщении.

Ранее Карлсон заявил, что Украина продает оружие из США на черном рынке, а война, которую развязала против Украины Россия, убивает Америку.

"Украинские военные продают американские системы вооружения на черном рынке, в том числе наркокарателям. Эта война убивает Соединенные Штаты", – написал Карлсон в соцсети Х.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на обвинения "журналиста" из США Такера Карлсона по поводу "убийства политических оппонентов" в Украине. Он посоветовал американцу прекратить работать на диктатора Путина и "лизать его задницу".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Карлсон обвинил администрацию 46-го президента США Джо Байдена в попытке убийства Путина. Также он заявил, что бывший госсекретарь Энтони Блинкен "настаивал на войне".

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