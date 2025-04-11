'Это известные всем украинцам фамилии': Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов, функционеров и теневого флота РФ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против российских пропагандистов и функционеров. В списке также, ожидаемо, оказался теневой танкерный флот РФ.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении 10 апреля. Он отметил, что это "сильные пакеты санкций". И в этих списках известные всем украинцам фамилии.

"Это сильные пакеты. И в отношении теневого танкерного флота, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны. А именно тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, и также в отношении некоторых функционеров. Это известные всем украинцам фамилии", – отметил Зеленский.

Президент также добавил, что в настоящее время подготовка соответствующих указов продолжается. Все будет происходить поэтапно.

"Мы работаем также, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров, прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира", – добавил он.

Подробности

"Теневой флот России" – это группа танкеров, перевозящих российскую нефть, пытаясь избежать международных санкций. Эти суда часто меняют владельцев, маркировку и маршруты, чтобы уклониться от проверок и исследований.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во вторник, 8 апреля, сообщил, что партнеры Украины не будут снимать санкции с России. Это касается как ограничений как таковых, так и замороженных активов РФ.

Кроме того, американские эксперты предлагают Украине механизм "репарационного займа", который позволит государству получить 300 млрд долларов под залог репараций от России. Ожидается, что данное решение позволит конфисковать замороженные российские активы без юридических рисков Запада.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запретил реализацию арестованного имущества государственного изменника Виктора Медведчука. Решение касается даже имущества экснардепа, уже проданного на аукционах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!