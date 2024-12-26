Стоимость имущества Медведчука могла быть занижена: продажа вещей экснардепа запретили
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запретил реализацию арестованного имущества государственного изменника Виктора Медведчука. Решение касается даже имущества экснардепа, уже проданного на аукционах.
Как сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума, такое решение ВАКС принял 25 декабря. В суде это требование связали с рисками потери активов.
"Это имущество, в частности, включает объекты, которые уже были реализованы Нацагентством через систему Prozorro. Продажи, такие как автомобиль Maybach, часы, картины, квадроциклы и баги на общую сумму более 10,2 млн. гривен", - написала Дума.
Согласно постановлению суда, запрет обоснован возможными рисками отчуждения и уменьшения стоимости активов, принадлежащих ответчикам или связанным с ними компаниям. Суд считает, что реализация этих активов может сделать невозможным исполнение судебного решения в случае удовлетворения исковых требований об их взыскании в доход государства.
"В то же время, АРМА уже осуществила продажу части этого имущества, и вырученные средства были направлены в госбюджет Украины. Однако решение ВАКС ставит под сомнение законность проведения таких процедур в системе Prozorro.Продажи и подрывает доверие к прозрачному управлению арестованными активами", - убеждена Дума.
По ее словам, суд не привлек Национальное агентство к рассмотрению дела, хотя ВАКС был проинформирован о том, что часть активов уже передана на нужды обороноспособности Украины во время войны. В частности, речь идет о самолете Gulfstream G650 и вертолете Bell-427, которые были направлены на нужды Сил обороны Украины.
"Агентство уже остановило все активные торги с целью обеспечения исполнения судебного решения и в то же время готовится к обжалованию постановления в апелляционной инстанции. Мы ожидаем справедливого и законного решения апелляционной палаты, которое учтет интересы государства и общества. В связи с этим возникает важный вопрос: не ожидает ли такая же судьба арестованную яхту Медведчука Royal Romance, продажа от которой принесет миллиарды к бюджета?" – подытожила глава АРМА.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что у брата Виктора Медведчука тоже конфисковали имущество, которое он пытался скрыть от следствия. Речь идет о зарегистрированном во Львове предприятии "Бетонбуд", которое покупало незаконно добытый на Львовщине песок у ООО "Керамбуд", которое тоже конфисковали
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