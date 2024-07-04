Это исключительно манипулятивная подача информации: Движение ЧЕСТНО опровергло фейки в СМИ относительно фракции Порошенко

В четверг, 4 июля, в ряде СМИ и анонимных "Telegram"-каналов вышли типовые публикации с фейковой информацией на основе данных движения "Честно". Основной месседж этих сообщений – "фракция Порошенко в парламенте прогуляла или не голосовала за большинство законов о вступлении Украины в ЕС".

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Движение "Честно" заявило, что это манипуляции и призвало читателей активно проверять информацию и обращаться к первоисточникам.

Отмечается, что в оригинальной публикации движения "Честно" "Через тернии к звездам: как Верховная Рада адаптирует украинское законодательство к требованиям ЕС" есть инфографика, отражающая поквартальную динамику поддержки евроинтеграционных законопроектов во втором чтении и в целом, на которой уровень поддержки фракции "Европейская солидарность" составляет 45%.

Движение ЧЕСТНО подчеркивает, что далее в тексте описание этой инфографики и объяснение тенденций. Отмечается, что среди всех фракций и групп в среднем "Евросолидарность" имеет 62% голосов за поддержку евроинтеграционных законопроектов.

"Поддержка евроинтеграционных законопроектов во время голосований в сессионном зале отражается и в данных голосованиях среди всех фракций и групп, они имеют в среднем 62% голосов за".

"В то же время следует отметить, что больший уровень поддержки среди депутатских групп, образовавшихся после роспуска запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, не значит, что они изменили флаг Таможенного союза, который они ранее активно поддерживали, и теперь искренне поддерживают интеграцию Украины в ЕС. Их поддержка этого блока законопроектов идет в общем русле изменения поведения голосования после полномасштабного вторжения, и нынешние решения в Раде не проходят без системной поддержки депутатских групп из бывшей ОПЗЖ", – сообщили в Руси ЧЕСТНО.

Там также напомнили, что ранее "ЧЕСТНО" писал, что с начала работы Верховной Рады IX созыва эти депутаты меньше всего участвовали в голосованиях и больше отсутствовали. Однако после полномасштабной агрессии России они начали голосовать "за", поэтому количество голосов "против" резко пошла на спад и дошла до минимума, в то же время значительно увеличился процент отсутствующих депутатов во время голосований.

В то же время позиция "удерживаться" среди депутатов других оппозиционных фракций и групп во время рассмотрения евроинтеграционных инициатив в основном связана с конструктивной критикой и оговорками, добавили в "Честно".

"Мы же призываем наших читателей активно проверять информацию и обращаться к первоисточникам, чтобы не встретить манипуляции", - говорится в заявлении Движения ЧЕСТНО.