'Это и будет нашей победой': Порошенко призвал Канаду поддержать членство Украины в НАТО

Петр Порошенко в офисе "Европейской солидарности" встретился со Спикером Палаты громад Канады Грегом Фергюсом. Пятый президент показал очередную партию готовящейся к отправке на фронт техники, а также призвал канадских партнеров поддержать членство Украины в НАТО.

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"Рад приветствовать Грега Фергюса в нашем центре помощи Вооруженным силам Украины. С первых дней полномасштабного российского вторжения мы не останавливаемся ни на мгновение и каждый день комплектуем новые партии военной поддержки для фронта. Благодарен всем нашим союзникам, а сегодня лично Канаде, которые стали для Украины настоящими "Братьями по оружию", – констатирует Порошенко.

"Спикеру Фергюсу рассказал не только о помощи, которую оказываем вместе с иностранными партнерами, но и продемонстрировал современные образцы оружия, FPV-дроны, а также наши собственные изобретения в сфере радиоэлектронной борьбы и средства противодействия техническим разведкам "Ай-Петри", – сообщил пятый президент в соцсетях.

"Поражен осведомленностью господина Фергюса о ситуации в Украине и наших неотложных потребностях, его твердой поддержкой нашей борьбы, единством и солидарностью с Украиной. Со своей стороны подчеркнул, что единственной подлинной гарантией мира, безопасности и стабильности для Украины и мира является членство нашего государства в Североатлантическом альянсе. Это и будет нашей победой", – подчеркнул Петр Порошенко.