"Это хороший ориентир": сенатор объяснил, что изменится для Украины в случае победы демократов на выборах в США

У Демократической партии есть шансы получить большинство голосов на промежуточных выборах в Конгресс США, запланированных на 3 ноября 2026 года. Если это произойдет, конгрессмены могут поддержать введение "адских санкций" против России, инициированных покойным Линдси Грэмом.

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Об этом заявил сенатор Том Тиллис, республиканец, представляющий штат Северная Каролина. Он посетил Киев и 13 сентября провел брифинг для журналистов.

У американского политика спросили, что может измениться для Украины после предстоящих выборов в Соединенных Штатах. Он напомнил, что Конгрессу необходимо собрать большинство, чтобы поддержать новые экономические ограничения против РФ.

"Я думаю, если взять за ориентир голосование по санкциям в Сенате, то 86 американских сенаторов проголосовали за это... Всякий раз, когда по какому-либо вопросу набирается около 80 голосов, это обычно считается общепринятым. Я думаю, что это хороший ориентир для поддержки в Сенате США, и это выдержало бы любые незначительные изменения в Сенате", – сказал Тиллис.

В случае позитивного сценария законопроект, включающий санкции, может быть вынесен на голосование не только в Сенате, но и в Палате представителей. И убедительный результат будет означать, что Конгресс сохраняет свою поддержку.

"Поэтому я верю, что американский народ решительно это поддерживает. Члены Конгресса склонны представлять интересы своих избирателей, а когда они этого не делают, их, как правило, выгоняют", – убежден республиканец.

Напомним, что на выборах 3 ноября будет полностью переизбираться Палата представителей (435 мест во всех 50 штатах), а также 35 мест в Сенате США.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп призвал американцев обязательно прийти на промежуточные выборы в ноябре. Во время выступления на съезде республиканцев в Далласе он заявил, что тех, кто не будет голосовать, "ждет ад".

– По данным СМИ, республиканцы все чаще рассматривают вице-президента Джей Ди Венса в качестве потенциального кандидата на президентских выборах 2028 года. Об этом свидетельствуют события на закрытом мероприятии в Далласе, где представители ключевых штатов встретили Венса скандированием "48". В то же время сам вице-президент во время выступления не упоминал ни о президентских выборах, ни о своих политических планах на будущее.

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