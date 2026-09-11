Республиканцы видят Венса следующим президентом США: всплыли интересные подробности

Республиканцы всё чаще рассматривают вице-президента США Джей Ди Венса в качестве потенциального кандидата на президентских выборах 2028 года. Об этом свидетельствуют события на закрытом мероприятии в Далласе, где представители ключевых штатов встретили Венса скандированием "48".

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В то же время сам вице-президент во время выступления не упоминал ни о президентских выборах, ни о своих политических планах на будущее. Об этом пишет POLITICO.

Венса встретили скандированием "48"

По словам четырех человек, присутствовавших на закрытом завтраке в Далласе в четверг, делегаты из ключевых штатов, где разворачивается основная борьба за голоса избирателей, встретили вице-президента Джей Ди Венса скандированием "48".

Это число имеет символическое значение, поскольку Венс в случае избрания станет 48-м президентом США. Хотя сам вице-президент ни разу не упоминал о выборах 2028 года, разговоры о его возможном президентском будущем, судя по атмосфере мероприятия, уже активно обсуждаются среди республиканцев.

На мероприятии присутствовали законодатели-республиканцы, представители партийных организаций штатов, участники съезда из Огайо, а также из Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Том Эммер в своем выступлении заявил, что "для вице-президента нет предела совершенству".

Венс призвал республиканцев сделать выборы общенациональными

В своем выступлении Венс продолжил тему, которую накануне поднял президент Дональд Трамп. Он заявил, что 2026 год станет резким выбором между "здравомыслящими" республиканцами и "сумасшедшими" представителями левых сил.

Вице-президент также предупредил, что в случае возвращения демократов к контролю над Конгрессом они могут отменить налоговые льготы и другие экономические достижения республиканцев.

"Мы должны придать этим выборам общенациональный характер, мы должны поговорить обо всех безумных вещах, которые творят демократы", – сказал Венс, согласно аудиозаписи, полученной POLITICO.

Он также заявил, что победа демократов может "погрузить американский народ в расследования и бессмыслицу на следующие два года".

Основное внимание во время выступления Венс уделил политике администрации Трампа по снижению цен на рецептурные лекарства. Вице-президент назвал это "единственным вопросом, который пользуется наибольшей популярностью среди населения".

По данным POLITICO, ведущий социолог Трампа Тони Фабрицио в ходе закрытых брифингов в течение последнего года неоднократно подчеркивал республиканцам и представителям администрации высокую популярность среди избирателей мер по снижению стоимости рецептурных препаратов.

Венс не упомянул о $5000 для американцев

Примечательно, что во время выступления Венс не упомянул обещание Трампа, которое президент озвучил в среду вечером. Речь идет о предложении выплачивать по 5000 долларов каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах в Палату представителей и Сенат в ноябре.

В то же время накануне в эфире Fox News Венс защитил это предложение и предположил, что выплаты могут иметь ограничения по уровню дохода.

Офис вице-президента не ответил на запрос POLITICO о комментарии относительно его высказываний.

В четверг Венс также должен был принять участие в программе "Шоу Чарли Кирка", посвященной первой годовщине убийства Кирка.

Его основное выступление на съезде состоялось после почти двухчасовой программной речи Трампа, в которой президент затронул ключевые темы движения MAGA – от усиления контроля на границе до запрета трансгендерным мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на ещё один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы фальсификаций во время выборов 2020 года.

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