'Это было разочарование': брат Вэнса, воевавший за Украину, раскритиковал Трампа и вице-президента США за конфликт в Овальном кабинете

Двоюродный брат действующего вице-президента США Нейт Вэнс, воевавший на стороне Украины после полномасштабного вторжения России, заявил, что был шокирован тем, во что вылилась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. Он отметил, что в условиях, когда Зеленского Трамп и Джей Ди Вэнс принялись публично унижать и высмеивать, он вынужден был защищаться.

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В то же время Нейт Вэнс подчеркнул: политики такого уровня в публичной плоскости должны вести себя по-другому и не превращать дискуссии в отвратительные ссоры на глазах у миллионов людей. Об этом он заявил в эфире CNN.

Комментируя публичную ссору Зеленского с Трампом и Вэнсом, двоюродный брат вице-президента США подчеркнул, что был удивлен увиденным и услышанным.

"Больше всего меня удивило то, что, независимо от ситуации, существует определенный уровень приличия, которого нужно придерживаться. Я не настолько наивен, чтобы думать, что национальные лидеры не дискутируют за закрытыми дверями. Но когда вы делаете это публично и высмеиваете кого-то, то им приходится защищаться", – отметил Нейт Вэнс.

Он выразил разочарование тем, что действующая администрация президента США забыла о том, что такое дипломатия и правила приличия.

"Это было просто разочарование. Что касается меня – я не соглашался с такой тактикой. Есть гораздо более дипломатичный способ сказать, мол, подожди, я думаю, что мы встаем не с той ноги. Возможно, мы можем как-то пересмотреть наши позиции. Есть намного, гораздо лучшие способы справиться с этим", – подчеркнул американец.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, брат Вэнса также объяснил, почему Россия является угрозой для США и чем может обернуться снятие с нее санкций. В то же время благодаря ему на американском телевидении снова прозвучала правда о российской войне: как очевидец, Вэнс рассказал, как россияне расстреливали своих за попытки отступления.

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