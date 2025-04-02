'Результат всех, кто выбрал для себя Украину': Зеленский посетил регион номер один по вкладу в ВВП государства. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 апреля, совершил рабочую поездку на Днепропетровщину, которая является лидером по вкладу в ВВП страны. В ходе визита президент встретился с врачами, воинами и ветеранами, а также пообщался с представителями местного бизнеса.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил во время видеообращения. Зеленский поблагодарил врачей за их невероятный труд.

Именно в Днепре лечится более 40 тысяч раненых и 96% из них смогли восстановиться благодаря усилиям медицинских работников. Президент подчеркнул, что это является одним из самых больших достижений в спасении жизней украинцев во время войны.

"Сегодня – Днепр. Рабочая поездка, много разных важных встреч. Очень содержательно. Посетил наших воинов, восстанавливающихся после ранений. Хочу поблагодарить наших врачей, всех медицинских работников, работниц, которые спасают наших ребят, наших девушек, наших военных и всех, кто пострадал от российских ударов. Один из самых больших результатов в спасении жизней наших людей именно здесь, в Днепре, – более 40 тысяч раненых, 96% спасли. Хочу за это поблагодарить вас – просто молодцы. Все врачи, хирурги, всех, кто поддерживает, – спасибо. У него была возможность пообщаться с воинами, отметить государственными наградами. Много героических ребят. Желаю скорейшего выздоровления!" – сказал он.

Зеленский также встретился с ветеранами, являющимися частью инициативы ТитаниUA. Он отметил энергию и решительность этих людей, активно ищущих решения для решения проблем и поддержки друг друга. Одним из важных вопросов было создание возможностей для реабилитации ветеранов в малых общинах, в частности, через школы. Президент также отметил необходимость изменений в военной бюрократии, чтобы помощь ветеранам работала более эффективно.

"Действительно, важно делать все, чтобы сохранялись связи ветеранов с их подразделениями, с собратьями, в целом с Силами обороны. Если из-за военной бюрократии какие-либо возможности для наших ветеранов помогать армии не работают, то это точно нужно изменить. Этим уже будет заниматься и Министерство обороны, и Офис поможет – это важно, чтобы и министр по делам ветеранов – я со всеми переговорю. Многое прозвучало – все мы зафиксировали. И также личные вопросы, в том числе по доступу к медицине, и вопросы более стратегического характера. Нам в Украине нужны свои производства оборудования, всех инструментов, которые нужны нашему ветеранскому сообществу для быстрой адаптации, для того, чтобы чувствовать себя полезными. Мы говорили сегодня о реабилитации через ветеранский спорт – мы будем это поддерживать и дальше", – отметил он.

Кроме того, сегодня состоялась важная встреча с представителями бизнеса Днепропетровщины, которая является лидером по вкладу в ВВП Украины и в других экономических направлениях.

"Я хотел бы поблагодарить за это всех, кто хранит и создает рабочие места в области, всех, кто работает на Украине, для Украины. Правительственные программы будем все продолжать, которые показали свою эффективность. Есть вещи, которые еще можно сделать для поддержки нашей промышленности, – я поручил чиновникам выполнить то, о чем просили сегодня предприниматели. Украинские результаты – это общие результаты, это результаты всех, кто выбрал для себя Украину, всех, кто активен ради Украины, всех, кто готов реализовывать все необходимое, чтобы Украина выстояла и достигла своих целей. Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить всех! Спасибо, Днепр! Спасибо, Украина!" – резюмировал глава государства.

Напомним, в среду, 2 апреля, в Днепре президент Владимир Зеленский посетил украинских защитников, находящихся на лечении в одном из медицинских учреждений города. Украинский лидер отметил бойцов государственными наградами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!