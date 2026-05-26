"Это была моя мечта": Денис Пятигорец отказался стать нардепом и назвал причину. Видео

Денис Пятигорец отказался от мандата народного депутата, хотя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально признала его избранным в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность". Свое решение он объяснил в частности тем, что больше не видит себя в политике и считает, что сейчас может эффективнее помогать Украине вне парламента.

Об этом Пятигорец рассказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook. В видео общественный деятель подтвердил отказ от мандата и пожелал успеха коллегам из "Европейской солидарности".

"Я официально заявляю, что я Денис Пятигорец, отказываюсь быть народным депутатом Украины. В ближайшее время я прибуду в ЦИК, чтобы написать соответствующее заявление. Я желаю успеха всем своим коллегам из "Европейской солидарности", желаю успеха всем тем, кто пройдет и придет после меня. Я просто считаю, что для страны, для победы Украины здесь, на том месте, на котором я сейчас, и то, чем я сейчас занимаюсь, я смогу сделать больше, чем если я стану народным депутатом", – заявил политик.

Как Пятигорец объяснил свое решение

Денис Пятигорец поделился, что после парламентских выборов 2019 года, когда ему не удалось пройти в Верховную Раду, решил перейти в бизнес. Он отметил, что больше не рассчитывал получить должность народного депутата.

"Это была моя мечта – стать нардепом. Это всегда я мечтал, это как максимум того, что можно достичь, когда ты занимаешься политикой, и, собственно, на это была построена вся моя стратегия, моего развития", – сказал Пятигорец.

Свой отказ от мандата политик объяснил также тем, что сейчас не чувствует себя частью политической среды и не ориентируется в процессах, которые происходят во власти. Кроме того, не хочет оставлять нынешнюю работу, команду и проекты.

"Сейчас, с тех пор, как я перестал заниматься политикой, я настолько, скажем так, чувствую себя лишним в этой истории, я настолько не понимаю, что сейчас там происходит. Я не знаю, как зовут министров, раньше я знал даже, как помощников нардепов зовут", – отметил общественный деятель.

Отдельно Пятигорец вспомнил о помощи ВСУ после начала полномасштабной войны. Он напомнил, что совместно с подписчиками и друзьями удалось собрать почти миллион долларов для военных. По его мнению, как бизнесмен он имеет больше возможностей помогать военным, чем имел бы в статусе народного депутата.

Что предшествовало

26 мая Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным депутатом. Это произошло после получения официального сообщения от Верховной Рады о прекращении полномочий Степана Кубива из-за его смерти.

Именно Пятигорец был следующим кандидатом в списке партии под №28, поэтому именно он должен был стать нардепом.

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", – сообщили в ЦИК.

Что известно о Денисе Пятигорце

Денис Пятигорец родом из Запорожья. Ранее он работал журналистом на местных телеканалах.

В 2010 году его избрали депутатом горсовета Запорожья от "Партии регионов". В 2012 и 2013 году, по данным движения "ЧЕСНО", он часто пропускал заседания совета.

С 2012 по 2019 год Пятигорец был помощником народного депутата Степана Ивахива. Также он руководил благотворительным фондом, связанным с Ивахивым.

В 2017-2019 годах работал заместителем председателя Волынской ОГА.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от "Европейской солидарности", но не прошел. Позже он также работал в бизнесе.

В 2020 году активисты сообщили, что Степан Ивахив передал Денису Пятигорцу компанию "Сонрис ЛТД".

В 2021-2022 годах Пятигорец руководил ООО "Диверти", которое связывали с бизнес-орбитой Ивахива.

Ранфше OBOZ.UA сообщал, 18 мая умер Степан Кубив,народный депутат Украины от "Европейской солидарности". Во время Революции Достоинства он отвечал за организацию жизнеобеспечения на Майдане и спасал людей во время пожара в Доме профсоюзов. Впоследствии он стал Председателем Национального банка Украины.

