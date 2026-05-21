Это был намек? Во время приема Путина в Китае прозвучало "Лебединое озеро" во время приема Путина в Китае

Во время торжественного приема российского диктатора Владимира Путина в Китае оркестр исполнил "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Эта композиция имеет особое символическое значение для постсоветского пространства, ведь ее неоднократно транслировали на советском телевидении в периоды политических потрясений.

Видео дня

В частности во время августовского путча 1991 года и на фоне распада СССР. Об эпизоде сообщили российские СМИ.

Основное внимание после публикации видео было приковано не к самому приему, а именно к музыкальному выбору китайской стороны. В советские времена "Лебединое озеро" стало своеобразным маркером политической нестабильности.

Ведь балет крутили по телевидению во время смерти советских лидеров, чрезвычайных событий и в августе 1991 года, когда в СССР происходила попытка государственного переворота.

Поэтому исполнение композиции во время официального мероприятия с участием Путина многие пользователи соцсетей восприняли как тонкий политический сигнал. Китайская дипломатия традиционно уделяет значение символам, жестам и деталям публичных церемоний.

Напоминаем, что на сайте Кремля опубликован перечень документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина. И, судя по этому перечню, визит провалился. Подписаны сплошные меморандумы о взаимопонимании между различными ведомствами и институтами, а также соглашения о сотрудничестве в сфере СМИ. То есть документы – ни о чем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы Кремля Владимира Путина в Китай и сравнил церемонии официальной встречи в Пекине. Трамп назвал собственный прием в Китае значительно масштабнее и ярче.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!