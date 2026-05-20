"Моя церемония была более пышной": Трамп прокомментировал приезд Путина в Китай. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы Кремля Владимира Путина в Китай и сравнил церемонии официальной встречи в Пекине. Трамп назвал собственный прием в Китае значительно масштабнее и ярче.

Об этом Трампа заявил в комментарии журналистам. Однако политик положительно оценил сам факт международных контактов между странами.

Во время общения с прессой Трамп вспомнил официальную церемонию встречи Путина в Пекине и заявил, что его собственный государственный визит в Китай в свое время организовали на высшем уровне. Он отметил, что прием для него был "пышнее", а сама атмосфера – более торжественной.

Он считает, что дипломатические контакты между мировыми лидерами положительным сигналом. Визит Путина в Китай состоялся на фоне активизации политических и экономических контактов между Москвой и Пекином. Китайская сторона традиционно организует торжественные государственные встречи для иностранных лидеров, в том числе с почетным караулом и официальными церемониями в центре столицы.

Напоминаем, что в Пекине состоялся первый раунд переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Кремля назвал китайского коллегу "дорогим другом" и заявил о "беспрецедентном уровне" отношений между странами. Тогда как Си подчеркнул, что мир оказался на грани "войны и мира". Между сторонами появились новые договоренности в сфере экономики, энергетики и двустороннего сотрудничества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин осудили план президента США Дональда Трампа о создании противоракетного щита "Золотой купол" и ядерную политику Вашингтона. Заявление прозвучало на совместном саммите лидеров РФ и Китая в среду, 20 мая после недавнего визита президента США в Пекин.

