'Это был хороший разговор': Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом в Нью-Йорке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке во время 80-й сессии Генассамблеи ООН. Переговоры состоялись 23 сентября, и украинский лидер назвал их одними из самых содержательных за последнее время. Он подчеркнул, что беседа была насыщенной и носила практический характер.

Видео дня

По словам Зеленского, разговор прошел в позитивном ключе. Он поблагодарил Трампа за внимание к украинскому вопросу, однако отметил, что пока не может поделиться всеми деталями. Президент добавил, что американский коллега владеет важной информацией о ситуации на фронте и экономических процессах вокруг войны.

"Очень хорошая встреча сегодня была... Я очень благодарен Трампу. Сейчас не могу поделиться деталями. Трамп имеет очень важную информацию о ситуации на фронте", – сказал Зеленский.

Пресс-конференция после встречи

По словам украинского президента, Путин делился с Трампом информацией, которая "была далека от правды на поле боя". В частности, хвастался якобы захваченными территориями Украины и обещал оккупировать еще больше.

"Теперь он больше доверяет мне. Потому что информация, которой владеет моя разведка и которой мы делимся с нашими партнерами, другая. Так вот, в сентябре мы деоккупировали 360 километров, и мы контролируем еще определенное количество российских военных, которые попали в окружение", – рассказал Зеленский.

О судьбе детей

Официальный канал президента Украины Владимира Зеленского сообщает, что важным моментом также стала встреча первых леди – Мелании Трамп и Елены Зеленской, которые говорили о судьбе украинских детей.

"Сегодня много внимания было уделено вопросу возвращения детей, которых похитила Россия, а также поддержке наших усилий в защите жизни. Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира, и надеюсь, что они дадут быстрые результаты. В частности, коснулись программы PURL, которая уже хорошо работает, а также потенциальных проектов в рамках этой инициативы", – написал Зеленский.

Реакция американского президента

Дональд Трамп после встречи опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social. Он заявил, что Украина при поддержке ЕС способна восстановить свои границы в первоначальном виде. По его словам, экономические проблемы, вызванные войной, уже очевидны для России.

Американский президент подчеркнул, что со временем, терпением и помощью партнеров НАТО Украина имеет реальный шанс вернуть территории. Он охарактеризовал Россию как страну, которая воюет бесцельно уже более трех с половиной лет, и сравнил ее с "бумажным тигром".

Взгляд на перспективу

В своем заявлении Трамп также подчеркнул, что США будут продолжать передавать оружие НАТО, а сам альянс будет определять, как им распоряжаться. Это, по его мнению, должно обеспечить стабильность в регионе и создать для Украины прочную основу для дальнейшей борьбы.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что такой диалог с США важен в период, когда Киев нуждается в поддержке не только на поле боя, но и на международных площадках. Он признал, что совместные действия с союзниками – ключ к будущим победам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке и сразу после встречи лидеры провели неанонсированную ранее пресс-конференцию. Представляя украинского лидера, американский президент назвал Владимира Зеленского "храбрым человеком, ведущим адский бой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!