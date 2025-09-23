Эстония готова разместить британские истребители, способные нести ядерное оружие – The Telegraph

Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей, F-35A, способных нести ядерные бомбы. Эстонский министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова "отрыть двери перед своими союзниками".

В то же время британские источники утверждают, что необходимости размещать ядерное оружие в Эстонии пока нет. Об этом сообщает The Telegraph.

Эстония не против ядерного оружия

По словам главы эстонского оборонного ведомства, Эстония в будущем может разместить у себя британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие.

"Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников", – ответил Певкур журналистам.

Чем может поделиться Британия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее в этом году объявил, что Соединенное Королевство приобретет 12 самолетов шестого поколения, поставки которых начнутся ближе к 2030 году. При этом важно подчеркнуть, что США не только производят F-35A, но и контролируют поставки ядерной бомбы B61, которую носит этот истребитель. Следовательно, Вашингтону придется дать свое одобрение на любой ядерный удар.

В то же время эксперты сомневаются, что западные союзники разместят авиацию, способную нести ядерные бомбы, на территории Эстонии. Это связано с тем, что Россия, скорее всего, с яростью отреагирует на любые планы по размещению ядерного оружия так близко к ее границам.

Кроме того, источник, связанный с британскими военными, заявил, что "нет необходимости иметь стратегический потенциал на тактической позиции в Эстонии". По словам источников, F-35A в таком случае будут "действовать не столько как средство сдерживания, сколько как средство подстрекательства", а также будут "подвергаться высокому риску в случае первого удара со стороны России".

В чем уникальность бомбы B61-12

B61-12 – это единственная ядерная авиабомба, которую может нести истребитель F-35A. В марте 2024 года F-35A официально получил сертификацию для ее применения. B61-12 является модернизацией бомбы B61, разработанной еще в 1960-х годах. Основное отличие – новая хвостовая часть с инерциальной системой наведения, что позволяет бомбе корректировать свой полет и увеличивает точность. Это позволяет F-35A сбрасывать бомбу, не пролетая непосредственно над целью.

Бомба имеет регулируемую мощность, что позволяет использовать ее как для тактических, так и для стратегических задач. Мощность может быть установлена на одном из четырех уровней, от 0.3 до 50 килотонн. F-35A способен нести эту бомбу во внутреннем отсеке, что позволяет сохранить его малозаметность.

Что известно

Британские истребители F-35 уже давно базируются на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которая также охватывает Латвию и Литву. Ни одна из трёх стран Балтии не располагает собственными истребителями этого поколения.

Королевские ВВС также отправили истребители Typhoon в Польшу в рамках миссии Eastern Sentry, о которой НАТО объявило ранее в этом месяце после того, как Россия запустила около 20 беспилотников через польскую границу.

Что предшествовало

За последние дни произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство стран НАТО, что вызвало обеспокоенность и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом.

В НАТО осудили действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы. Также была запущена инициатива "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга. В целом эти инциденты рассматриваются как преднамеренные действия России, направленные на проверку реакции НАТО и демонстрацию своих возможностей в непосредственной близости от границ Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был совсем не случайным.

