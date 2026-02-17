"Это будет очень легко": Трамп заявил, что Украине "лучше быстрее сесть за стол переговоров". Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что Украина должна как можно быстрее сесть за стол переговоров. Он считает, что трехсторонняя встреча в Женеве по окончанию войны России против Украины будет "большой".

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One. Он добавил, что все пройдет "очень легко".

Американского лидера спросили, чего он ожидает от переговоров, на что он ответил:

"Это большие переговоры. Это будет очень легко. Слушайте, Украине лучше быстрее сесть за стол. Вот и все, что я вам говорю".

Что известно о следующем раунде переговоров

Переговоры состоятся 17-18 февраля в Женеве. Об этом 13 февраля сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Российская сторона планирует отправить на переговоры не менее 15 человек, среди которых – заместитель главы МИД Михаил Галузин и Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской делегации. В нее, в частности, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, председатель ОПУ Кирилл Буданов и другие представители.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву. В Швейцарии помимо российско-украинских переговоров американцы проведут переговоры с представителями Ирана.

Как писал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров. Тем временем российское государственное пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на "источник" сообщило, что на трехсторонних переговорах якобы будет обсуждаться "энергетическое перемирие".

