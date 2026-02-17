Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву на трехсторонние переговоры – Axios

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву. Там они присоединятся к трехсторонним переговорам по окончанию войны России против Украины.

Видео дня

Переговоры продлятся два дня – 17 и 18 февраля. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Axios Барак Равид.

Американцы присоединятся к переговорам

По информации журналиста, самолет с американской делегацией на борту уже вылетел из Соединенных Штатов и следует в Швейцарию. Равид также уточнил программу визита Уиткоффа и Кушнера.

В Женеве кроме российско-украинских переговоров американцы проведут переговоры с представителями Ирана.

"Посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находятся в пути в Женеву для участия в ядерных переговорах с Ираном и мирных переговорах между Россией и Украиной", – написал журналист.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с представителями президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор касался прежде всего будущих трехсторонних встреч в Женеве.

Глава государства не сообщал переговорным представителям Трампа, с чем украинская делегация отправится в Женеву. Как пояснили в Офисе президента, "не все может быть озвучено по телефону".

Напомним, представители России накануне переговоров в Женеве продолжили настаивать на максималистских требованиях в войне против Украины. В Кремле дали понять, что не отступят от своих первоначальных условий во время трехсторонних переговоров США-Украина-Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для продолжения трехсторонних переговоров. Он сообщил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения Соединенных Штатов и ожидает действий партнеров для принуждения России к миру.

