'Это борьба не только Украины': фон дер Ляйен призвала мир увеличить давление на Россию, чтобы вернуть похищенных детей

Европа не только всесторонне осуждает практику российских агрессоров похищать на оккупированных территориях украинских детей. За каждым похищенным оккупантами украинским ребенком стоит реальная трагедия семьи, поэтому эти преступления нельзя сводить к сухому осуждению и статистическим данным. Дети должны быть возвращены, а преступления – наказаны.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей. Она подчеркнула, что мир должен увеличивать давление на Россию, чтобы вернуть похищенных детей.

Глава ЕК отметила, что Европа финансирует соответствующие учреждения, которые фиксируют "преступления по похищению детей, оказавшихся в ловушке на чужбине" – с тем, "чтобы справедливость восторжествовала". Еврокомиссия вместе с ЮНЕСКО предоставляет более 10 млн евро, "чтобы когда дети вернутся, их не только приветствовали, но и помогали им", добавила она.

"Именно поэтому мы наложили санкции на более 50 человек, причастных к таким похищениям. И их, санкций будет больше", – пообещала фон дер Ляйен.

Однако "эта борьба – не только Украины, она требует решимости всего мира максимально увеличить давление на Россию", подчеркнула президент ЕК.

В Брюсселе в ближайшее время будет проведен следующий саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей, чтобы "выдвинуть тему похищенных в Украине детей на первое место в мировой повестке дня", также пообещала фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский также принял участие в указанном заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, во время 80-й сессии Генассамблеи ООН. Вместе с украинским лидером была первая леди Елена Зеленская, а также в саммите приняли участие влиятельные иностранные политики, в частности премьер-министр Канады Марк Карни.

В своем выступлении Зеленский заявил, что благодаря инициативе BringKidsBackUA Украине уже удалось вернуть 1625 похищенных оккупантами детей.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская написала письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании. В нем она поблагодарила за заботу о судьбе похищенных Россией украинских детей.

Еще ранее супруга американского президента из-за похищенных Россией украинских детей обратилась к российскому диктатору. Письмо главе Кремля лично передал Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

