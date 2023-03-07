''Это абсолютное безумие'': в Австрии отреагировали на ядерный шантаж Путина и оценили ход войны в Украине

В Министерстве иностранных дел Австрии резко отреагировали на действия российского диктатора Владимира Путина, продолжающего ядерный шантаж мира на фоне ведения войны против Украины. Там назвали его угрозы "абсолютным безумием".

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С такими словами, в частности, выступил глава ведомства Александер Шалленберг, передает Der Standard. Он также дал оценку ходу боевых действий.

"Мы должны исходить из того, что война будет продолжаться, что обе стороны будут пытаться начать весенние наступательные действия. Есть опасения, что еще не все этапы эскалации пройдены. То, что президент Российской Федерации продолжает более-менее нескрываемо размахивать ядерной дубиной – это абсолютное безумие", – заявил министр.

По его словам, Австрия убеждена, что оружие массового поражения должно быть запрещено "окончательно и во всем мире".

"Пока она существует, кто-то будет угрожать ее применением. Это также показывает степень безответственности российского руководства", – отметил Шалленберг.

Напомним: в конце февраля кремлевский лидер подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Путин представил ДСНО как "уловки" Запада, якобы направленные против его государства-террориста.

Договор, подписанный еще в 2010 году между Россией и США, ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках – до 700. Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Москвой и Вашингтоном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение РФ о выходе из ДСНВ очень досадным и безответственным. В то же время в Госдепе США подчеркнули, что приостановка Россией участия в ядерном договоре не повлияет на западную поддержку Украины.

Подробнее о том, что означает российский демарш и какие последствия может иметь, – читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО или обладание ядерным оружием. Он выразил убеждение, что отказ Киеву со стороны Альянса создаст "серую зону" посреди Европы, и тогда сдерживать новую российскую агрессию придется более разрушительным оружием.

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