'Эти деньги не идут на ВСУ': Порошенко раскритиковал 5% военного сбора с самих военных

Петр Порошенко считает недопустимым взимать 5% военного сбора с самих военных, тем более что значительная часть этих средств даже не будет тратиться на финансирование ВСУ.

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Об этом он сказал в эфире "Прямого канала".

"Верховная Рада завершила сегодняшнюю работу перерывом при принятии закона о налогах. Закон о налогах кричаще несправедлив. Основное налоговое бремя ложится на наемного работника, которому повышают до 5% военный сбор, извлекая это из карманов добросовестных налогоплательщиков и беднейших слоев населения – санитарки, медсестры, учительницы, уборщицы, продавщицы. Представьте себе – средства военного сбора вытаскивают из карманов военных. Я хочу привлечь ваше внимание, что военный сбор будут платить воины Вооруженных сил Украины, все, кто не находится в боевом распоряжении на линии боестолкновения. В Черниговской области, в Сумской области не на линии боестолкновения, в Ривненской, Волынской – будут платить 5%", – возмутился Порошенко.

Он сообщил, что соответствующую поправку в Налоговый кодекс монобольшинство смогло протянуть перед вторым чтением.

"Они сегодня проголосовали в поправках, а завтра собираются голосовать за это в целом. Это несправедливо. Это нечестно", – отмечает пятый президент.

"Мы говорим не только о повышении налогов. Мы говорим о том, что для Вооруженных сил, закупки вооружения, повышения финансового и денежного довольствия – средств в бюджете нет. При этом Министерству внутренних дел они повысили на 114 миллиардов 65 миллионов гривен. Или на 35%. На прокуратуру они повысили на 3 миллиарда 562 миллиона. Или на 24%. Для налоговиков – на 26%. Для БЭБ – более чем на 80%. Что это такое? Это приоритеты власти. Они финансируют силовые органы – тех, кто будет защищать власть. Власть играет во внутреннюю политику. Во время войны, когда речь идет о выживании Украины, они начинают играть в выборы", – возмущается Петр Порошенко.

Он также добавил: в то же время расходы Министерства социальной политики, несмотря на инфляцию, сокращаются на 50 миллиардов.

"А расходы Пенсионного фонда сокращаются, вместо 321 миллиарда – 280. 41 миллиард из кармана пенсионеров напрямую убирается. Средства Министерства образования. У нас, оказывается, наиболее состоятельные учителя – те, кто получают от 8, 12, 15 тысяч гривен. Вот у них они будут забирать 5% военного сбора, а повышения не будет совсем, потому что из Министерства образования они извлекли минимум 3,5 миллиарда", – отмечает Порошенко.

Он также обратил внимание на манипуляцию властей вокруг военного сбора, который на самом деле не направляется исключительно на оборонные нужды, а тратится на другие нецелевые статьи – телемарафон, дорожное строительство и содержание армии чиновников.

"Мы говорим: давайте договоримся, что, пока армия не будет полностью профинансирована, не будут финансироваться никакие другие статьи бюджета. А для этого давайте военный сбор, привлечение средств под военные облигации, внутренние ссуды сконцентрируем в спецфонде, и из этого спецфонда имеют право тратить только и исключительно на военные нужды. Они говорят, мол, нет, мы будем собирать средства, которые будут называться военным сбором. Мы будем продавать инвесторам военные облигации. Мы будем задействовать другие военные налоги. Из этих же средств финансировать прокуратуру, МВД, БЭБ, налоговую, телевизионный марафон и дорожное строительство. Кстати, огромная часть финансирования дорожного строительства – это они гасят долги предыдущих лет, которые коррупционно идут напрямую в карманы", – констатирует Порошенко.