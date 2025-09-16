'Эта встреча многое бы дала': Трамп снова поднял тему прямых переговоров Зеленского и Путина. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен будет заключить сделку" с РФ. А Европа в свою очередь должна прекратить покупать российскую нефть.

Трамп также выразил готовность лично сесть за стол переговоров с Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, которые, мол, "ненавидят друг друга". Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами во вторник, 16 сентября, покидая Белый дом, чтобы вылететь в Великобританию.

Зеленский "должен заключить сделку"

Его спросили, что он скажет Зеленскому во время предстоящей встречи в Нью-Йорке.

"Что ж, ему придется действовать. Зеленский должен будет заключить сделку. А Европа должна прекратить покупать нефть у России. Понятно? Знаете, они говорят... Но должны прекратить покупать нефть у России", – сказал президент Соединенных Штатов.

Трамп также высказался относительно перспектив трехсторонней встречи лидеров РФ и Украины при его участии.

По словам американского лидера, Зеленский и Путин "ненавидят друг друга", поэтому ему придется присутствовать во время их переговоров.

"Знаете, это два человека – Зеленский и Путин – которые ненавидят друг друга. И похоже, что мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе. Там большая ненависть. Но нет, эта встреча много бы чего дала", – заявил Трамп.

Как известно, Трамп и первая леди Мелания Трамп 16 сентября отправляются в Великобританию, где должны встретиться с королем Карлом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке.

Также запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Состоится ли встреча Зеленского и Путина с Трампом

3 сентября после визита в Китай Путин заявил, что для завершения войны требует проведения референдума в Украине и изменения украинской Конституции. Он также сказал, что может провести переговоры с Зеленским в Москве.

Зеленский в свою очередь 8 сентября заявил, что встреча с Путиным может состояться, но не на территории РФ. По словам главы государства, диктатор знал, что Украина не пойдет на это.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Путин якобы выразил заинтересованность во встрече с Зеленским "где угодно". При этом в Москве это заявление не комментировали.

15 сентября Трамп выразил сомнение в возможности прямых переговоров Зеленского и Путина. По его словам, главным препятствием якобы является глубокая личная вражда между ними.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил в своем видеообращении на форуме YES, что, по его мнению, война между РФ и Украиной закончится не на поле боя. Он вспомнил о встрече с Путиным на Аляске, назвав ее результативной.

