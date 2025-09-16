'Не думаю, что война закончится на поле боя': Трамп озвучил свой сценарий для Украины и вспомнил о встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил собственный сценарий окончания войны в Украине. Он убежден, что конец агрессии со стороны России произойдет путем мирных переговоров.

Об этом американский лидер заявил в своем видеообращении на 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая состоялась 12-13 сентября в Киеве. Кроме того, он вспомнил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и назвал разговор результативным.

Что сказал Трамп

"Я не думаю, что война закончится на поле боя, зато она закончится за столом переговоров. Именно поэтому я провел продуктивный первый саммит с президентом Путиным в прошлом месяце на Аляске, а также очень позитивную встречу с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме", – подчеркнул Трамп.

Он также заверил, что работа направлена на мирное урегулирование войны продолжается.

"Мы продолжаем упорно работать ради мира", – подчеркнул Трамп.

Напомним, на этой встрече спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отметил, что война в Украине могла бы прекратиться уже завтра, если бы Китай прекратил помогать России, поскольку в их отношениях именно РФ является младшим партнером.

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, президент США Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом назвал Россию агрессором. К такой формулировке он прибегнул, рассуждая о потерях России и Украины в развязанной Москвой полномасштабной войне.

