'Ловушка Запада': Лавров выдал новую порцию бреда относительно перемирия с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров резко раскритиковал Запад за предложения по перемирию в Украине, назвав их "ловушкой". Он считает, что инициативы Европы по прекращению огня являются лишь попыткой затянуть время и не имеют ничего общего со стремлением к миру.

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Он сделал эти заявления во время выступления в Российско-армянском университете в Ереване. В своем выступлении Лавров подчеркнул негативное отношение к западным инициативам по перемирию.

"Давайте перемирие – а там посмотрим. Нет, ребята. Мы уже проходили через это и больше так не хотим. Макрон, Стармер, фон дер Ляйен и другие деятели Европы, которые истерически требуют от США присоединиться к антироссийским мерам и усилить санкции – это выдает их с головой", – сказал Лавров.

Он также отметил, что западные лидеры не заинтересованы в искренних переговорах – они лишь подпитывают войну, искусственно раздувая конфликт ради собственных эгоистических интересов.

Кроме того, он считает, что перемирие нужно Украине только для того, чтобы получить еще больше оружия от Европы.

19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые стали вторым официальным контактом между ними после вступления Трампа на пост президента США в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп подвел итоги разговора с Путиным, который длился более двух часов. Основным тезисом было то, что "переговоры между Украиной и РФ должны начаться немедленно".

После этого Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России, они охватили энергетику, экспорт нефти, нарушение прав человека и использование химического оружия. В рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине о новых ограничениях объявила и Великобритания.

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