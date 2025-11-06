'Есть определенная модель': Уиткофф сделал новое заявление по урегулированию войны между Украиной и РФ. Видео

Соединенные Штаты сосредоточатся на окончании войны в Украине после того, как урегулируют конфликт в Газе. В Вашингтоне убеждены, что США удастся это сделать.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами. По его словам, войну в Украине "нужно урегулировать следующей" после Газы.

"Есть определенная модель того, что произойдет в Украине, в России, когда мы это урегулируем. И мы это урегулируем, и я думаю, что это мабудь самый важный вопрос, который нужно урегулировать следующим", – сказал Уиткофф.

США видят некоторый прогресс

По словам Стива Уиткоффа, в вопросе урегулирования войны между Украиной и Россией есть "определенный прогресс". Но до момента переговоров на высшем уровне еще нужно сделать много подготовительной работы.

"Это важный шаг. Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним присоединятся руководители", – сказал Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа добавил, что президент США "постоянно следит" за процессом мирного урегулирования в Украине и считает завершение этой войны одной из главных задач американской внешней политики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом. Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев всегда открыт для американских партнеров.

