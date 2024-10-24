"Есть очень много вопросов": адвокат объяснил, как Безуглая "подыгрывает" врагу и чем опасно разглашение данных с ограниченным доступом

Народный депутат Марьяна Безуглая не имела права разглашать информацию о планах и перемещениях ВСУ, боевых действиях и т.д., если эти данные не были обнародованы официальными источниками. Адвокат Ростислав Кравец не исключает, что некоторые такие эпизоды нарушали Уголовный кодекс.

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Своим мнением эксперт поделился в интервью "ДніпроTV". Запись трансляции сохранена в YouTube.

Журналист Дмитрий Харлов напомнил, что после оккупации Угледара на Донетчине ряд украинских военных, в том числе из 72-й отдельной механизированной бригады, обвинили Безуглую в том, что она в конце августа рассказала в соцсети о планах командования провести ротацию. В итоге план сорвался – россияне бросили на это направление дополнительные силы.

"Это уже не первый случай, когда она сообщает информацию с ограниченным доступом. Так было и с [полковником ВСУ Романом] Червинским, о чем сообщалось, так было и с "вагнеровцами", так было и с контрнаступлением прошлого года. Поэтому к Марьяне есть очень много вопросов, и я думаю, что в конце концов эти вопросы найдут ответ в виде уголовных производств и привлечения виновных к ответственности", – заявил Кравец.

Он считает, что правоохранители могли бы предпринять простые шаги, "которые лежат на поверхности". Но на практике подобные дела часто "зависают".

Адвокат уверен, что на подобные нарушения неприкосновенность парламентариев не распространяется.

"Поэтому в случае, если народный депутат [...] размещает информацию касательно перемещения ВСУ (которая публично не озвучена МО, ГШ, ВСУ), фактически такой депутат, несмотря на его должность, если он будет даже главой Комитета по национальной безопасности, он подпадает под уголовную ответственность", – заявил Кравец.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Марьяна Безуглая решением монобольшинства Верховной Рады 19 сентября была уволена с должности заместителя председателя комитета по вопросам обороны и с должности члена комитета. "За" проголосовали 252 нардепа.

– В июле она вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению, отметив, что "не понимает" приоритеты коллег из парламентского комитета.

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