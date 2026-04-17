'Есть непонимание реальности': Бессмертный убежден, что Трампу не удастся восстановить экономические отношения с Ираном и РФ

Президент США Дональд Трамп и его переговорщики имеют проблему с непониманием реальности, поэтому считают, что смогут восстановить экономические отношения между Соединенными Штатами и Ираном после завершения войны. За шагами действующей администрации Исламской Республики стоит Москва, они "вцепились" за американского лидера и будут его использовать.

Сам же Трамп не сможет ничего сделать – так же, как не смог ничего сделать в российско-украинском переговорном процессе. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Как прошли переговоры американцев и иранцев

Дипломат отметил: оценки специалистов по дипломатическому протоколу указывают на то, что переговоры с Ираном проводились на очень слабом уровне, что тоже влияет на результат. В итоге сложилась ситуация, когда громкие заявления не подкрепляются реальными действиями. Именно это сейчас определяет развитие событий.

"Если посмотреть специалистов по вопросам дипломатического протокола ведения переговоров, которые анализируют, как Вэнс провел эти переговоры, там можно только плакать и смеяться вперемежку. Потому что, если Уиткофф и Кушнер были не подготовлены, но имели опыт бизнеса, то, извините меня, какой опыт у Вэнса? У него что – есть опыт чиновника? Нет. Есть опыт бизнеса? Нет. Кто он такой? Он, по сути, студент по жизни, представитель "ржавого пояса" США", – сказал Бессмертный.

В то же время ключевой частью иранской переговорной команды был спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он десятки лет работал начальником полиции, был мэром Тегерана и является одним из самых богатых людей в Иране. Галибаф был гораздо лучше подготовлен к разговору с американцами.

"Трамп на первом этапе, как считается, правильно оценил, кто перед ним. И сделал ставку именно на главу парламента, потому что видел в нем похожий типаж. Но когда сели за стол переговоров – что тот сказал? Пока я не увижу деньги в руках – никаких решений не будет. И когда Трамп начал рассказывать, что они там что-то разблокируют – кто же ему поверит на слово? В ответ прозвучал простой вопрос – ты будешь говорить или будешь действовать? И оказалось, что о реальных действиях речь не идет", – отметил наш собеседник.

В итоге Галибаф четко дал понять, что без конкретики этот разговор, который происходил в Исламабаде, можно завершать.

Что будет дальше

Роман Бессмертный отметил, что за действиями нынешней иранской власти стоит Россия.

"Они сейчас вцепились за Трампа и будут его использовать. Так же, как Трамп не смог ничего сделать в российско-украинском переговорном процессе, так и здесь он ничего не сможет сделать. И в этом отношении очевидно, что переговоры – для меня это было понятно с самого начала – должны вести Иран и Израиль", – заявил он.

Если же Соединенные Штаты хотят участвовать, то должны были бы выступать в роли посредника (хотя они уже не могут этого сделать, так как являются союзником Израиля в этой войне). Однако участие Вашингтона в переговорах в такой роли, в которой он сейчас находится, является абсолютно иррациональным.

"Не только Трамп, но и те, кого он отправляет на переговоры, не понимают самой природы переговорного процесса. А Рубио они не подпускают. Ни Уиткофф, ни Кушнер, ни Вэнс не осознают опасности, в которой оказались. И еще раз хочу сказать: меня не интересует уровень их профессиональной подготовки. Меня интересует, как из этой ситуации будет выходить Израиль, учитывая проблемы, которые сейчас создает Вашингтон", – пояснил Бессмертный.

Может возникнуть ситуация, при которой Трамп, пытаясь что-то решить, загонит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в ловушку, предупредил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

Ранее Трамп уже говорил о том, что он уверен, что война США и Ирана близка к завершению. Президент США подчеркивал, что Тегеран хочет заключить это соглашение.

