'Есть необходимые результаты': Зеленский заявил об уничтожении оккупантов в Покровске. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на фронте, отдельно отчитывался руководитель Службы безопасности Украины. В Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

Видео дня

Есть необходимые результаты и у наших подразделений Сил обороны, которые воюют на этом направлении. Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 5 ноября.

"Спасибо вам, ребята, за эффективность... наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область. Спасибо всем вам! Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства, ради наших людей", – сказал он.

Президент рассказал, что сейчас ведется много работы с партнерами – прежде всего в интересах нашей ПВО и энергетики. Именно они являются ключевыми приоритетами в условиях российских ударов.

"Фактически ежедневно наши энергетики, ремонтные бригады, ГСЧС Украины занимаются восстановлением на местах после ударов: постоянно – точечные попадания, и особенно в наших общинах, и особенно вблизи границы с Россией, вблизи фронта. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье, Херсон, Николаевщина – везде оперативные службы привлечены, областная власть. Мы формируем и соответствующие связи с партнерами для такой же оперативной международной поддержки", – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровско-Мирноградской агломерации украинские военнослужащие продолжают оборонительную операцию. Защитники осуществляют мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.

Кроме того, никакого окружения украинских подразделений и частей нет, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!