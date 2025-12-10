'Есть много наработок': Зеленский провел переговоры с представителями Трампа по восстановлению Украины. Фото

В среду, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой провели переговоры с американской стороной – министром финансов Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком. Это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины и ее экономики.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. Стороны обсудили ключевые вопросы по восстановлению, различные механизмы и видение восстановления.

"Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине. Мы уже подготовили и украинский взгляд на базовые 20 пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять безопасность экономическую и формировать защищенность бизнес-климата", – отметил глава государства.

С украинской стороны в разговоре приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник кабинета президента Украины Офиса президента Александр Бевз, сообщили в ОП.

"Согласовали также следующие контакты между командами. Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр финансов США Скотт Бессент с премьер-министром Украины Юлией Свириденко обсудил санкции против российских нефтяных компаний. Также стороны общались относительно будущей работы так называемого Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!