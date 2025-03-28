После трёх лет неспровоцированной войны России против Украины Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США. Россия стремилась закончить войну через несколько дней, максимум несколько недель, и даже после трёх лет кровопролитных боев стало ясно, что Москве Украину не одолеть. Киев понимает уязвимость текущей ситуации, когда к власти в Вашингтоне пришли не просто республиканцы, традиционно на протяжении последних 75 лет занимавшие откровенно антироссийские позиции.

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Пришло новое поколение политиков во главе с Трампом, которые не считают Россию угрозой США, демократическому миру или мировому правопорядку. США играют мышцами, однако пытаются действовать хотя бы примерно в рамках действующей системы международных отношений. При этом Кремль продолжает свою агрессивную политику, постоянно маскируя её под какие-то псевдоправовые клише. Например, Москва так и не объявила Украине войну, иначе рисковала бы быть исключенной из ООН. Войну она назвала специальной военной операцией с тем, чтобы её труднее в правовом смысле назвать агрессором. Кремль назвал войну против Украины вроде бы борьбой против американского империализма и колониализма, чем получил определенную политическую поддержку среди стран глобального юга.

Россия с начала войны постоянно отмечала, что воюет на территории Украины против США и всего НАТО, которое постоянно продолжает политику расширения и угрожает интересам Москвы. Потому Путин постоянно говорит американцам, что готовность Киева вступить в НАТО и стала причиной нападения на Украину. Конечно, сейчас Москва антиамериканские упоминания в своей пропаганде убрала. К сожалению, у Трампа купили эту путинскую аргументацию, однако забывая, что Москва напала на украинский Крым, а затем на Донбасс в 2014 году, когда Украина была внеблоковой страной. И только угроза потери других территорий в результате возможной российской агрессии, толкала Киев на путь к возможности ускоренного вступления в ряды Североатлантического альянса.

Именно поэтому Швеция и Финляндия вступили в НАТО, опасаясь возможной российской военной агрессии. И Россия молча проглотила это расширение Североатлантического союза. Поэтому претензии только по отношению к Украине видятся достаточно надуманными. Сейчас граница НАТО менее 100 километров от Санкт-Петербурга. В 1939 году СССР напал на Хельсинки именно потому, что границы Финляндии были слишком близки к Ленинграду. Следовательно, блокирование вступления Украины в НАТО без упоминания Финляндии является просто прихотью Путина и пониманием, что если Киев обретёт членство в этой Организации, то осуществить позже нападение на Украину будет куда сложнее и опаснее. Поэтому Украина до сих пор не отказывается от вступления в НАТО, а будет ждать своего момента реализовать эту возможность позже.

Если Москва все-таки вступит в переговорный процесс по достижению долговременного мира, то, очевидно, будет добиваться поддержки от американцев по оставлению в Украине немногочисленной армии и ограничениям на количественное владение бронетехникой, боевой авиацией и артиллерией. Это Кремль будет объяснять якобы предоставление гарантий безопасности Москве, а на самом деле это попытка оставить Украину безоружной, и чтобы в скором времени снова совершить военное нападение, которому противостоять немногочисленными войсками будет очень сложно.

Такую тактику Кремль пытался реализовать во время Стамбульских переговоров в марте 2022 года. Интересно, что агрессором является Российская Федерация, поэтому по логике именно Украина должна требовать сокращения российских войск, представляющих опасность её территориальной целостности. Однако Москва переворачивает всё с ног на голову и требует себе гарантий безопасности, в то время как на РФ никто нападать не собирался и не планировал, потому что ни одна страна не имеет завоевательных планов в отношении России в отличие от Москвы по отношению к своим соседям.

Конечно, многое будет зависеть от позиции Вашингтона и не займёт ли он откровенно пророссийскую позицию. До второго прихода президентом США Д.Трампа это было немыслимо, но сейчас страны объединенного запада почувствовали кардинальное изменение позиции Овального кабинета. В такой ситуации самой Украине трудно рассчитывать на поддержку США, практически изменивших свое почти столетнее отношение к Европе как наиболее геостратегически важному континенту. Сейчас США в зоне своих особо важных интересов провозглашают Индо-Тихоокеанский регион, а не северную Атлантику. Смена приоритетов говорит, что Европа должна сама позаботиться о своей безопасности, и США если и будут оказывать, то очень небольшую военную поддержку европейцам. Это касается как Украины, так и Евросоюза. Некоторые страны Европы (Венгрия, Словакия), сделавшие ставку на Москву, в такой ситуации чувствуют себя в относительной безопасности, в то время как все остальные ощутили холодное дыхание Кремля.

Очевидно, что создание новых форматов безопасности на старом континенте призвано активизировать действия стран, готовых противодействовать потенциальной российской экспансии. Это формат пятерки: Польша-Германия-Франция-Великобритания-Италия. Отдельный формат – это страны Северной Европы, наиболее испытывающие уязвимость от возможного российского нападения. И здесь Украина и её Вооруженные силы могут быть активным дополнением к укреплению обороноспособности европейских стран и созданию реального военного противовеса России, и её союзнику Беларуси. Украина, с одной стороны, требует гарантий безопасности от ряда своих европейских партнеров, а с другой стороны, сама может стать вкладчиком безопасности или военным гарантом территориальной целостности ряда европейских стран. Ещё лучше, если страны пятёрки вместе с государствами северной Европы, а также с участием Чехии, Румынии и Украины построят новую архитектуру безопасности для европейского континента. То есть желающие помогать Киеву европейские страны готовы предоставить финансовую и военную помощь Украине, которая, в свою очередь, готова стать своеобразным щитом для защиты европейских ценностей и территорий от авторитарных и захватнических посягательств Москвы.

Более чем за три года войны украинские Вооруженные силы убили и ранили 906 тысяч российских солдат, уничтожили более 700 боевых самолётов и вертолётов, сожгли 10 425 российских танков, 21 670 боевых бронированных машин. Это огромные необратимые потери русской армии. Если бы не уничтожены более 32 000 российских танков и бронетранспортеров, они могли бы бронированным валом пройти через всю Европу вплоть до Ла-Манша. Американские войска во время 25 лет войны во Вьетнаме и 20 лет войны в Афганистане вместе уничтожили во много раз меньше техники противника, чем украинцы, при финансировании в десятки раз больше, чем для Вооруженных сил Украины. Д.Трамп почему-то всё время заявляет, что американцы предоставили Украине 350 миллиардов долларов помощи. Если бы мы столько получили американской помощи, то точно победили бы в войне. А так документально подтверждено получение помощи в 123 миллиарда долларов, из которых ещё несколько миллиардов не дошли. Поэтому американские налогоплательщики действительно помогли спасти Украину от российской оккупации, но и спасли ряд европейских стран, которые могли стать следующими жертвами нападения Кремля. Говорим, в первую очередь о Литве, Латвии, Эстонии и Молдове, а также Польше, Финляндии, Грузии и Казахстане, во вторую очередь.

Поэтому в демократической Европе следует кардинально менять парадигму существования системы коллективной безопасности. Как сказал премьер-министр Польши, довольно странно, что 500 миллионов европейцев просят у 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян. Европа с Украиной это могут сделать сами, только если будет надёжный ядерный зонтик безопасности. В 1994 году Москва и Вашингтон заставили Украину отказаться от третьего в мире ядерного потенциала, пообещав гарантии безопасности, которые не собирались выполнять. Сейчас Россия вернула ядерное оружие в Беларусь, развернула там строительство систем Орешник, а все упоминания о восстановлении ядерного потенциала Украины вместе с Вашингтоном встречает в штыки. Тогда верните Украине временно захваченные территории и дайте гарантии безопасности по поводу неприкосновенности её территории в будущем. Но этого нет, а значит, и пока нет уверенности в светлом мирном будущем Украины, которое обязательно наступит.