'Есть хороший результат на фронте': Зеленский поручил Сырскому укрепить авиационный компонент Воздушных сил. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепить авиационный компонент Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Глава государства также поручил главнокомандующему Александру Сырскому рассмотреть назначение Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами.

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Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 13 февраля, опубликованном в официальном Telegram-канале главы государства. По словам президента, в четверг он заслушал важные доклады военных об успехах ВСУ на фронте.

"Были сегодня доклады военных наших – очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте – неправильно называть географию, не буду делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!" – заявил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что провел разговор с главкомом Александром Сырским:

"Нам нужно укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами".

Президент также рассказал о визите в Хмельницкую область, где посетил Хмельницкую АЭС и провел совещание по безопасности и важному проекту – проекту достройки блоков станции.

"В целом готовим для Украины запуск еще четырех блоков. Первый этап – два блока, плюс 2,2 ГВт, и впоследствии второй этап – еще два блока, американские, кстати, блоки будут потом – компании Westinghouse – тоже 2,2 ГВт. В общем именно с американскими партнерами мы работаем на достройку станции – это будет самая сильная".

По словам Зеленского, этот крупный проект поможет Украине не только обходиться без импорта электроэнергии в сложные зимние периоды, но и дать более дешевое электричество для населения и промышленности.

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