"Заскочили в последний поезд": Зеленский объяснил, зачем достраивать Хмельницкую АЭС

Голосование в Верховной Раде по покупке двух атомных энергоблоков в Болгарии было в последний месяц шансом расширить Хмельницкую АЭС. Украинские власти уже получали от Болгарии сигналы, что сделка может сорваться.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам во время визита в ХАЭС, передает корреспондент OBOZ.UA. По словам главы государства, расширение электростанции станет залогом энергобезопасности Украины, создаст рабочие места и позволит удерживать "разумные" цены на электроэнергию.

"Это было срочное решение, у нас был последний шанс в этом месяце. После этого мы уверены, что уже болгарская сторона не была бы заинтересована в этом сотрудничестве – мы получали такие сигналы. Поэтому это прям в последний поезд мы смогли впрыгнуть, и, дай бог, достроим. Сделаем все", – заверил президент.

По словам Зеленского, украинцы – энергетики, военные, строители – совместными усилиями побороли желание кремлевского диктатора Владимира Путина "отключить украинцев от жизни". Поэтому Россия не может вызвать блекаут в Украине.

"Это (расширение энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС. – Ред.) – грандиозный, не боюсь этого слова, проект. Дай бог, мы его достроим. Но шаги первые сделаны: мы отделились от сотрудничества с русскими, благодаря нашему сотрудничеству с компанией Westinghouse (это было еще до полномасштабного вторжения). Мы сегодня совершенно независимы. У нас была возможность также до полномасштабного вторжения провести переговоры с болгарской стороной, чтобы мы достроили 2 блока и имели больше 2 ГВт", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что из-за разрушения украинской энергосистеме не хватает 2 ГВт, поэтому достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС компенсирует это и обеспечит устойчивое энергоснабжение. Кроме того, в мирное время это позволит поддерживать бизнес и промышленность.

"Это будет крупнейший энергетический базис Украины, крупнейшая станция в Украине, на которой в общей сложности будет 6,4 ГВт. Самая большая станция в Европе (я не хочу говорить "была") не работает, она сейчас находится под временной оккупацией в городе Энергодар, Запорожская АЭС. Там 6 ГВт. А будет самая большая эта, Хмельницкая", – добавил председатель Владимир Зеленский.

Расширение энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС также позволит продавать переизбыток электроэнергии за границу и снизить стоимость света для населения. Кроме того, это создаст большое количество рабочих мест.

"А после того, как мы подключились к европейской сети, все понимают, что это профицит. И когда мир, то это заработок, очень хороший", – подчеркнул президент

Как уже сообщал OBOZ.UA, общественную критику вызвали планы использовать для расширения реакторы российского производства из недостроенной болгарской АЭС "Белене". Впрочем, в "Энергоатоме" выразили намерение подготовить третий энергоблок для установки оборудования уже в июне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!