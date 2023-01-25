ЕСПЧ признал Россию ответчиком по делу об оккупации Донбасса в 2014 году, MH17 и поддержке сепаратистов

25 января в Страсбурге Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" по событиям на востоке Украины и рейсу МН17. ЕСПЧ признал Россию ответчиком по этому делу.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая. Она отметила, что речь идет об объединенных исках Украины и Нидерландов против России, в рамках которых расследовалось сбитие Боинга МН17. В сети также была обнародована копия решения ЕСПЧ.

То, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению эти объединенные иски и признал Россию государством-ответчиком по этому межгосударственному делу, является очень важным решением.

"Это первое дело по захвату восточной Украины в 2014 году и еще одно судебное решение по привлечению РФ к международной правовой ответственности", – отметила заместитель министра юстиции.

ЕСПЧ признал, что Россия контролирует захваченный сепаратистами Донбасс с 2014 года.

Учитывая это, РФ будет отвечать за нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, за пытки гражданских лиц и украинских военных, за похищение и незаконные аресты людей, за преследование независимых журналистов, за уничтожение частной собственности гражданских лиц, кражи и мародерство на оккупированных территориях Украины.

Также Россия будет отвечать за управление сепаратистами на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области и за сбивание боинга МН-17.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕСПЧ вынес решение по делу об оккупации Донбасса. Было заявлено, что о нем публично будет объявлено 25 января.

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