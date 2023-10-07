Нападение на Израиль – это свидетельство того, что если Запад срочно не переведёт свои экономики на военные рельсы (как я постоянно призываю), ограничив права популистов на свободу мнения, то однажды война придёт в Европу и США так же неожиданно (на самом деле – вполне ожидаемо), как она пришла в Ичкерию, Грузию, Сирию, Украину, а теперь и в Израиль.

Потому что нет никаких отдельных войн, перечисленных мною. Это одна Ось Зла, захватывающая мир под объяснения сонных лидеров Запада, почему они вовремя не могут передать то или иное оружие украинцам, и почему их главная тревога – это падение ВВП на полпроцента.

Как я уже говорил, если Запад не проснётся, его ВВП в одну прекрасную ночь упадёт на десятки процентов, а спасать будут не экономику, а людей, оказавшихся под масштабными завалами Парижа до Вильнюса.