'Если вас беспокоит украинский военный потенциал, то выведите свои войска из Украины': Кирби жестко ответил Лаврову на упрек в передаче самолетов F-16

В Белом доме резко ответили на заявления главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот выдал, что Запад пытается усилить напряжение, передать Украине истребители F-16.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что США были чрезвычайно последовательными, чтобы не допустить эскалации войны и тем более ее перерастания в ядерное противостояние.

"Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вас беспокоит украинский военный потенциал, то вы должны вывести свои войска и покинуть Украину", – подчеркнул представитель администрации президента США.

По его словам, на данный момент готовится программа подготовки украинских пилотов на F-16, но она еще не стартовала.

Кирби подчеркнул, что речь идет о помощи Украине в самозащите от российской агрессии.

"Это не Соединенные Штаты разбрасываются безрассудной ядерной риторикой – это такие люди, как министр иностранных дел Лавров и президент Путин, а также его представитель Песков разводятся о ядерном потенциале", – сказал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров пожаловался, что Запад продолжает поддерживать Украину в войне против РФ. По его словам, будущая передача украинской армии истребителей F-16 якобы станет очередной эскалацией.

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